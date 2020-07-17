ننفرد:وثيقة سرية من نقابي عالمي إلى مسؤول مخابراتي فلسطيني لتنبيه “أبو مازن” بشأن التطبيع العمالي مع “هستدروت إسرائيل”

*كتب عبدالوهاب خضر:

حصلت جريدة “الأهالي” على وثيقة سرية موجهة من شخصية نقابية وعمالية عالمية إلى مسؤول سابق عن ملف العمال والنقابات في جهاز المخابرات الفلسطيني،ويشغل الأن موقع متميز في “حركة فتح”..الوثيقة تؤكد على وجود توتر وحالة من عدم الفهم تهدد علاقة الحركة العمالية الفلسطينية مع منظمات نقابية دولية ،كما تطلب من هذا “المسؤول” تنبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن “من تورط السلطة الفلسطينية -دون قصد-في جر بعض الفصائل العمالية للتنسيق مع تنظيم عمالي قائم للتطبيع بشكل كامل مع إتحاد عمال إسرائيل المعروف بإسم “الهستدروت الإسرائيلي ” ..

ويشار هنا إلى أنه رغم الإعلان عن وحدة بين الاتحادات والنقابات العمالية الفلسطينية إلا أنها وحدة ظاهرية فقط ،يتضمنها “صراع مكتوم ” وخلافات جوهرية ليس فقط بسبب تعاون بعضها بشكل مباشر وعلني مع إسرائيل دون مكاسب ،ولكن أيضا بسبب التوترات بشأن التعاون مع الإتحادات والمنظمات العربية والدولية مختلفة التوجهات والأهداف ..