الصحة :انخفاضا في الإصابات وزيادة في الوفيات بسبب “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة، عن تسجيل 703 إصابات بفيروس كورونا، ليكون إجمالي الحالات 86474 إصابة، و68 وفاة ليصبح الإجمالي 4188 حالة.وأشارت الصحة، إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 27302 وخروجهم من المستشفيات، عقب تسجيل شفاء 611 حالة.وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 53 وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات مصر، وتتابع الموقف أولا بأول، كما تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.