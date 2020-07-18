مساعد وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا لا تقوم بدورها في ليبيا و لا أحد يعترض الطائرات الروسية و المصرية

قال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالأمس: “إن بإمكان أوروبا أن تفعل المزيد في ليبيا من خلال التنديد بشركة فاجنر جروب الروسية وموسكو ودول أخرى مثل الإمارات ومصر التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة. وأن الأوروبيين فخورون على ما يبدو بمهمتهم في البحر المتوسط التي تهدف للمساعدة في تفعيل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، لكن عمليات الاعتراض البحرية الوحيدة التي ينفذونها تقتصرعلى تركيا وتستهدف فقط المواد العسكرية التركية المرسلة إلى ليبيا. فلا أحد يعترض الطائرات الروسية، ولا أحد يعترض الطائرات الإماراتية، ولا أحد يعترض المصريين”.