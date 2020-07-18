حلام اللقب تداعب البايرن والبارسا

يسعى الفريق البافاري للفوز بالثلاثية هذا الموسم، بإضافة لقب دوري الأبطال إلى لقبي الدوري وكأس ألمانيا، العملاق الألماني لم يتوج بالكأس الاوروبية منذ موسم 2012-2013، الذي شهد فوزه بالثلاثية تحت قيادة يوب هاينكس، وكان ذلك الموسم شاهدًا على الصفعة التي وجهها بايرن للبارسا في نصف النهائي، بعدما فاز عليه بمجموع المباراتين (7-0) وتكمن المفارقة في تتويج الفريق الكتالوني بآخر ألقابه في دوري الأبطال قبل 5 سنوات، وأزاح بايرن من طريقه في نصف النهائي. المواجهة تجددت بين الفريقين في المربع الذهبي بعد عامين فقط، ليثأر البلوجرانا من نظيره الألماني بالفوز عليه (5-3) بمجموع المباراتين، ثم وصل للنهائي وانتزع الكأس من بين أنياب يوفنتوس. كما سبق وأن تواجه الفريقان في ربع النهائي مرة واحدة، وذلك بموسم 2008-2009، الذي شهد نجاح برشلونة في دهس الفريق البافاري (5-1) بمجموع المباراتين، واستمر البارسا آنذاك في طريقه حتى وصوله للمباراة النهائية أمام مانشستر يونايتد، ليظفر بالكأس على حساب الشياطين الحمر، وبذلك أصبح لدى كل فريق تميمة تضمن له الفوز باللقب، حال تجاوز الآخر في الأدوار الإقصائية، وهو ما قد يتجدد هذا الموسم حال تأهلهما لدور الثمانية.