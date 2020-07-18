مواجهات نارية بالأدوار النهائية فى البطولة الأوروبية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة الماضى، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية محتملة لبرشلونة، فيما وضعت ريال مدريد في اختبار صعب حال تخطيه مانشستر سيتي، فمن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة، مع الفائز من لقاء بايرن ميونخ وتشيلسي. وقد تعادل برشلونة في مباراة ذهاب ثمن النهائي خارج أرضه مع نابولي (1-1)، فيما فاز بايرن ميونخ على تشيلسي في عقر داره بثلاثية نظيفة، ما يرجح مواجهة نارية بين برشلونة وبايرن ميونخ. على جانب آخر يحلم ريال مدريد بصدام تاريخي حال تخطيه مانشستر سيتي، حيث يمكنه مواجهة يوفنتوس أو ليون، ورغم صعوبة مهمة الريال بعدما خسر على أرضه (2-1) في ذهاب ثمن النهائي، إلا أنه يمني النفس بعبور مان سيتي، وخوض مواجهة تاريخية محتملة مع رفقاء كريستيانو رونالدو صاحب الإنجازات القياسية في قلعة سانتياجو برنابيو، وكان يوفنتوس قد خسر في مباراة الذهاب على ملعب ليون (1-0). وفيما يتعلق بالمواجهتين المتبقيتين فقد وضعت القرعة لايبزيج في طريق أتلتيكو مدريد الذي أقصى ليفربول حامل اللقب من ثمن النهائي، كما أسفرت عن مواجهة قوية بين أتالانتا وباريس سان جيرمان. وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، نقل كافة مباريات البطولة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بسبب معاناة باقي البلدان من حدة انتشار فيروس كورونا، كما ستقام كافة الأدوار المتبقية بنظام المباراة الواحدة بشكل استثنائي، مما يعني عدم وجود مواجهتي ذهاب وإياب في أي دور حتى نهاية البطولة. وسيحتضن ملعبا “النور” و”خوسيه ألفالادي” كافة المباريات المتبقية، بينما ستقام المباراة النهائية في ملعب “النور”، الذي استضاف نهائي 2014. ولن يسري هذا الأمر على المباريات الأربع المتبقية في دور الـ 16، إذ قرر يويفا إقامتها في ملاعب الفرق التي خاضت مواجهات الذهاب خارج أرضها، كما كان محددًا من قبل، ويعني ذلك أن بايرن سيخوض مباراته ضد تشيلسي على ملعب أليانز أرينا، كما يستضيف البارسا نظيره نابولي على ملعب الكامب نو، وهو ما ينطبق على يوفنتوس والمان سيتي.