التايكوندو يستعين بطبيب نفسي استعداداً للأوليمبياد

قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم الاستعانة بطبيب نفسي للاعبي المنتخب في إطار الاستعداد لأوليمبياد طوكيو 2021، ومواجهة التغير النفسي لمعظم اللاعبين بسبب طول فترة التوقف لانتشار فيروس كورونا. وأكد إيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد أنه تمت الموافقة على الاستعانة بطبيب تغذية للاعبي المنتخب استعداداً للأوليمبياد أيضاً، لمساعدة اللاعبين على الحفاظ على الأوزان التي يلعبون بها، بجانب الدور الذي يقوم به مخطط الأحمال لمحو أي زيادة في أوزان اللاعبين خلال فترة التوقف. كما قرر الاتحاد تشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، على أن يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتلخص دور اللجنة في مراعاة وتنفيذ التعليمات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس المقبل بناءً على التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن وكشف الاتحاد عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه، خاصة أن التايكوندو من الألعاب التلامسية، والتي يحدث بها اشتباك واحتكاك بين اللاعبين، وأوضح اتحاد التايكوندو بأنه سيتم عمل كشف يومي على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأي أعراض للفيروس في أماكن التدريب، وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم.