الملاكمة يُحدد أول نوفمبر المقبل لانطلاق الموسم الجديد

كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تحديد أول نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد لجميع مسابقات اللعبة موسم 2020 / 2021، في ظل انتهاء جميع مسابقات الموسم الحالي. وقد أكد رئيس الإتحاد أن بداية نشاط الموسم الجديد عقب الانتهاء من الجمعية العمومية العادية المحدد لها شهر أكتوبر المقبل لاعتماد خطة نشاط الموسم الجديد والحساب الختامي عن العام الماضي، مشيراً إلى أنه يتم التجهيز لها من الآن بوضع خطط الموسم المقبل . وأشار غنيم إلى أن اتحاد الملاكمة في حالة ارتياح هذه الفترة، خاصة أنه نجح في إنهاء مسابقات الموسم منذ شهر فبراير الماضي، علاوة على الحافز الرياضي أيضاً، كما يستعد لوضع خطط الموسم الجديد. واستطرد رئيس اتحاد الملاكمة قائلاً : “سيتم العمل في الاتحاد 5 أيام في الأسبوع مع تقليل عدد ساعات العمل من 1 ظهرا إلى 5 مساءً لحماية الموظفين من فيروس كورونا، بعدما شهدت الفترة الماضية العمل يومين فقط في الأسبوع”. وأضاف غنيم أن تنفيذ الموظفين للإجراءات الاحترازية يسير بشكل جيد من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشيراً إلى اكتفاء الاتحاد بـ 4 ساعات عمل يومياً فقط في ظل تعليق النشاط وقلة الضغط، كما أن اتحاد الملاكمة ملتزماً تماماً بجميع قرارات الدولة الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس المستجد منذ بداية عودة النشاط الرياضي. وعلى جانب آخر أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية عن موعد عودة الألعاب القتالية للتدريبات في أول أغسطس المقبل، بالإضافة إلي أن اللجنة الطبية العليا التي شكلها وزير الشباب والرياضة استقرت على هذا الموعد بشكل مبدئي حتى الآن. وتتواصل اللجنة الأوليمبية مع كافة الاتحادات لمعرفة ما وصلت إليه من إجراءات احترازية، علاوة على أن جميع الاتحادات في صدد تعيين طبيباً بشرياً خلال الفترة الحالية طبقاً لقرار اللجنة الطبية العليا.