الاستعداد للدوري يدخل مرحلة الوديات

دخلت فرق الدوري المصري مرحلة جديدة من الاستعدادات لاستكمال منافسات الموسم الجاري، حيث انتهت كل الفرق من اجراء الثلاث مسحات الاحترازية وخاضت تدريباتها بل ودخلت معسكرات مغلقة بعدما شفيت اغلب الحالات المصابة بفيروس كورونا وتحولت من ايجابية الى سلبية، لتبدأ مرحلة المباريات الودية والتي تعد البروفة الاخيرة لاستئناف مباريات الدوري. واعلن الاهلي عن خوض مباراة ودية مع فريق سموحة الاربعاء المقبل على ملعبه بمقر النادي في الجزيرة، في حين اكد الزمالك خوض مبارتين وديتين خلال معسكره ببرج العرب، وحدد الاسماعيلي مواجهاته الودية التي تبدأ غدا بمواجهة اسوان ثم اف سي مصر ومن بعدها المقاصة، كما كشف مصر المقاصة عن خوض 4 مباريات ودية خلال معسكره بالاسماعيلية الذي سيبدأ السبت المقبل، تبدأ أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء القادم، ثم بيراميدز في اليوم التالي، وبعدها وديتين أمام إف سي مصر والإسماعيلي. واعلن سموحة عن خوض خمسة مباريات ودية تبدأ الاحد المقبل امام فريق الزمالك ببرج العرب، ثم يواجه بعدها حرس الحدود بملعب المكس، ثم يواجه الاهلي بملعب التتش، وبعدها يختتم استعداداته للدوري بمبارتين امام الاتحاد السكندري. وتشرف اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان على تنظيم هذه المباريات الودية من خلال تطبيق كل الاشتراطات والاجراءات الاحترازية حتى تكشف عن اي اصابة جديدة بفيروس كورونا وتمنع انتقال العدوي الى باقي المخالطين.