صراع ثلاثي بين مصر والمغرب وتونس على استضافة دوري ابطال افريقيا

ما ان خرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم وصول موافقة رسمية من الحكومة الكاميرونية بشأن استضافة هذه المباريات، الا واحتدم الصراع بين ثلاثي شمال افريقيا مصر وتونس والمغرب من اجل الفوز باستضافة تلك المباريات لترجيح كفة ممثليها بالبطولة على المنافسين الاخرين. فقد عرض فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس كاف استضافة بلاده للمباريات المتبقية من دوري الأبطال، مع صدور قرار باستضافة المغرب لمباريات نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية، وزين لقجع عرضه بوجود موافقة حكومية على استضافة مباريات الكونفدرالية بالفعل، ووجود 4 فرق مغربية ضمن الـ8 المتواجدين في نصف نهائي البطولتين. هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف انتفض بعد علمه بنوايا لقجع واقترح استضافة بلد محايد للمباريات المتبقية في حال أراد المكتب التنفيذي للكاف إبعاد أي أفضلية لفرق مصر أو المغرب، وعرض استضافة أبو ظبي لمباريات دوري الأبطال في هذه الحالة، خاصة مع توجه كاف لتسويق بطولاته خارج القارة وإقامة السوبر الإفريقي الأخير في الدوحة. وقام ايضا ابوريدة بطرح إمكانية استضافة مصر للمتبقي من مباريات دوري الأبطال بالتنسيق مع الحكومة المصرية، بحكم وجود فريقين يمثلان مصر في البطولة مثل المغرب ومع استضافة المغرب بالفعل للكونفدرالية. وفي الوقت نفسه قال حامد المغربي المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم إن تونس جاهزة لاستضافة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا ان اتحاده جاهز لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في أي وقت، وان تونس جاهزة وانتصرت على تفشي فيروس كورونا، وان ملاعب تونس جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع، لافتا النظر الى ان الجميع تابع معسكر المنتخب التونسي ومدى نجاحه مؤخرا. وأعلن أشرف صبحي وزير الرياضة أن مصر لا تمانع استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا “نحن دائما جاهزون وهذا ما أبلغنا به اتحاد الكرة، ندرس الأمر بشكل سريع ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة فقط”. ويعد نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عبارة عن قمتان مصريتان مغربيتان يتواجه فيهما الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، في شهر سبتمبر المقبل، ولم يُحدد الكاف الموعد بالتحديد حتى الآن. ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.