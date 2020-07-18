السياحه تواصل استلام المنشات السياحيه بعد تطبيق الاحراءات الوقائية

استمراراً لما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية من المرور علي المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة لمعرفة مدي التزامها بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة؛ أشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أنه تسلم نهاية الاسبوع الماضي ٣١ فندقا بستة محافظات هي البحر الاحمر وجنوب سيناء والاقصر والقاهرة الكبري ومطروح والسويس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي نوبيا، والبارون بالاس، ونيمو، وريفيرا بلازا ريزورت، وكاربيان وورلد سومه باي، و12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي ريجنسي، ورويال نعمه باي، وريحانة ريزورت، وشارم برايد، ومكسيم جاردن، وايلاند فيو، وهيلتون شاركس باي 2، وقمر سينا، وشارم ان قمرين، وبالما دي شرم، وسكاروس، ونعمة ان، و 4 فنادق بمحافظة الأقصر هي هيلتون، وابروتيل، وشادي، وقديس.

بالإضافة الى 6 فنادق بالقاهرة الكبرى هي سكرابيه، وزايد، وسويس ان، ورويال داي أكتوبر، والنبيلة، وسانتانا، و3 فنادق بمحافظة مطروح والساحل الشمالي وهي بلومار، وأوشن بلو، وريفيرا بالاس، وفندق واحد بالعين السخنة بمحافظة السويس هو فندق مارينا وادي دجلة.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية فقد وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٥٧٢ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.