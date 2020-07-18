لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لطلب الطفلة “فرح”:”نفسي أرجع تاني ألعب وأجري من غير ماحد يخاف من شكلى”

تفاعلاً مع ما يتم رصده من رسائل واستغاثات للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة اﻻستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم نشرها على مواقع التواصل اﻻجتماعي وتتعلق بالطفلة فرحة ط.ع، التي تعرضت لحادث نتج عنه فقدها لإحدى عينيها، كما أجرى لها العديد من العمليات فى الرأس والمخ، وتحتاج لطبيب تجميل، حتى تستطيع ان تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتحقق ما تتمناه ، حيث تقول “نفسي أرجع تاني ألعب وأجري من غير ما حد يخاف من شكلي”.

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، انه يتم التعامل السريع مع مختلف الرسائل واﻻستغاثات التي يتم رصدها سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الطفلة فرحة فإنه تم على الفور التواصل مع كل من أ.د/ محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، و أ.د/ أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وشرح تفاصيل الحالة وارسال صور لها، وذلك عقب قيام مسئولي التدخل السريع باللجنة بالتواصل مع أهل الطفلة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية اللازمة للحالة.

وأضاف رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، ان اللجنة استقبلت اتصالا من مسئولي جامعة عين شمس، تم بناء عليه احضار الطفلة فرحة على الفور من محافظة المنوفية الى القاهرة عبر سيارة اسعاف، وكان في استقبالها أ.د/ عمرو مبروك، رئيس قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس، والذى أفاد بأنه تم استقبال الحالة وحجزها بقسم التجميل وتم عمل الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة بعد العرض علي أطباء التخدير.