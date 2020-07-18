كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمــن الإسكندرية.. بالعثور على جُثة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية والمُتغيب عن مسكنه) بدائرة القسم.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أن مرتكبى الواقعة (6 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (5) منهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على والدهما بالضرب بسلاح أبيض “كتر” فأصابه بجرح قطعى بالوجه فعقدا العزم على الإنتقام منه، وفى سبيل تنفيذ مُخططهما قاما بالإستعانه بباقى المتهمين، حيث تم إصطحابه إلى مخزن قطع غيار سيارات خاص بأحد المتهمين بدائرة قسم مينا البصل وقاموا بتعذيبه وتناوبوا التعدى عليه بالضرب فأودوا بحياته، عقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل سيارة وتخصلوا منها بإلقائها بمكان العثور.

تم بإرشادهم ضبط(السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ملابس خاصة بالمجنى عليه بمكان تخلصهم منها “بدائرة قسم مينا البصل”) . جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.