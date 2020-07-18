تدشين صفحة على “الفيس بوك” للزميل منصور عبدالغني مرشح “التجمع” عن دائرة الشرقية تضم معلومات كاملة عن “عبدالغني ” ..وكان الزميل الكاتب الصحفي منصور عبدالغني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الأهالي اليوم الثلاثاء ،قد تقدم بأوراق ترشحه الى اللجنة الانتخابية ،لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ،عن دائرة محافظة الشرقية ،مرشحا عن حزب التجمع ،وحصل الزميل منصور عبدالغني على رمز “مفتاح” ،وترتيبه في كشف الترشح رقم 16 .

ويشار هنا أن مرشح حزب التجمع الزميل منصور عبدالغني احد القيادات الشابة بحزب التجمع ،ويشغل منصب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة العديد ،وله العديد من المقالات والتحقيقات الصحفية المتميزة ..وقد لاقى خبر ترشح الزميل منصور عبدالغنى ردود فعل إيجابية من جانب أهالي الدائرة .