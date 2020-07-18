مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث انشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية بالمحافظة بحضور ممثلي كبرى السلاسل التجارية

استقبل الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له بمقر الجهاز لبحث أوجه التعاون لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية بالمحافظة وخاصة مناطق” الطور، والسدر وشرم الشيخ” ،وذلك بحضور ممثلي كبرى السلاسل التجارية الكبرى.

ونقل “عشماوى” خلال الاجتماع تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للواء خالد فودة ،وأن وزارة التموين لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض المحافظة خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع .

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً أن المحافظة تتمتع بكافة الخدمات لديها 64 ألف غرفة فندقية، كانت تستضيف 128 ألف سائح أسبوعيا قبل جائحة الكورونا، كما أن المحافظة تستهدف توطين مليون مواطن على أرضها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يؤكد أنها محافظة واعدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى خاصة بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد رؤية تنموية لمنطقة سانت كاترين، كما أن الرئيس لديه اهتمام كبير بالمشروعات التنموية على أرض المحافظة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من متحف شرم الشيخ في شهر سبتمبر المقبل.

ودعا المحافظ مساعد أول وزير التموين لزيارة المحافظة وبحضور ممثلي كبرى السلاسل التجارية الكبرى للتعرف على الأراضي المقرر تنفيذ المشروعات عليها وأيضا احتياجات المحافظة من المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أن المحافظة بصدد إنشاء مركز عالمي مال وأعمال وأيضا سياحة المؤتمرات وسياحة المهرجانات.

واستعرض “عشماوى ” ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجارى تنفيذها على أرض الواقع باستثمارات تقد بنحو 50 مليار جنيه لـ 18 مشروعا في 11 محافظة على مساحة 360 فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية بجانب أيضا ميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية.

أضاف، “عشماوى “،أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية ، لافتا الى أن الجهاز أحد أجهزة وزارة التموين ولديه خريطة استثمارية باحتياجات كل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الانفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف كل محافظة .

كما تفقد المحافظ، الإدارة المركزية للعلامات التجارية بالجهاز وأطلع على أليات العمل وتسجيل العلامات التجارية خاصة بعد تدشين الوزارة خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة.