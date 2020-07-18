مجدي: البدوى :”الوطنية للصحافة” تسعي للإستقرار بإقرار صرف الحافز المقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية
أكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ونائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تسعى للاستقرار داخل المؤسسات الصحفية بالإعلان عن العلاوة الخاصة مبكرا و التى سيتم صرفها كحافز مقطوع قدرة ١٥٠ جنية وذلك حتى يتم القضاء على إثارة البلبلة والتفرغ للعمل..وأضاف البدوى بأن هناك تنسيق كامل ما بين النقابة العامة والهيئة الوطنية من أجل تحقيق مصالح العاملين.