مجدي: البدوى :”الوطنية للصحافة” تسعي للإستقرار بإقرار صرف الحافز المقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية

أكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ونائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تسعى للاستقرار داخل المؤسسات الصحفية بالإعلان عن العلاوة الخاصة مبكرا و التى سيتم صرفها كحافز مقطوع قدرة ١٥٠ جنية وذلك حتى يتم القضاء على إثارة البلبلة والتفرغ للعمل..وأضاف البدوى بأن هناك تنسيق كامل ما بين النقابة العامة والهيئة الوطنية من أجل تحقيق مصالح العاملين.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه فى إطار جهود الهيئة الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين واداريين وعمال ) والارتقاء بأحوالهم المعيشية والمالية ، قررت الهيئة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار مائة وخمسون جنيهاً ( 150 جنيهاً ) على أن لا تضم الى الأجر الأساسى وذلك اعتباراً من 1-7-2020 .

يذكرأن الهيئة الوطنية للصحافة قد عقدت اجتماعها الأول من قبل بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، و بحضور المستشار عادل بريك، و سامية زين العابدين، و الدكتور إيهاب أبوعيش، و وليد عبد العزيز، و سامح عبد الله، و أسامة سعيد،والدكتورة فاطمة سيد أحمد والدكتور أحمد مختار.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة حيث تضمن التشكيل مجموعة متنوعة من أبرز رجال القانون والصحافة والمالية، وتوجهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير للهيئة السابقة برئاسة كرم جبر وعضوية كوكبة من ألمع رجال الصحافة المصرية لما قاموا به من جهود لدعم ومساندة الصحافة المصرية ومساعدة المؤسسات الصحفية القومية للنهوض بدورها الأصيل في تشكيل الرأي العام ووجدان الأمة ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفتح العديد من الملفات الشائكة وتعهدت الهيئة باستكمال مسيرة العمل والوقوف إلى جانب المؤسسات والنهوض بها.

وخلال الجلسة، تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل هيئة المكتب طبقاً لما نص عليه قانون رقم (179) لسنة 2018، حيث تم تزكية الدكتور أحمد مختار وكيلاً للهيئة وتعيين مروة نبيه أميناً عاماً للهيئة.