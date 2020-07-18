قيادات حزب التجمع تنعي المحامي الوطني القدير أمير سالم :لم يتوقف عن النضال ضد الظلم الإجتماعى و”الجماعة الإرهابية “والاستعمار الأمريكى والصهيونية

نعي حزب التجمع المحامي القدير أمير سالم ..وجاء في النعي :”تنعي قيادات حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ، للشعب المصرى الأستاذ أمير سالم المحامى ، أحد اهم فرسان الحركة الطلابية فى السبعينات من القرن الماضى ، ولم يتوقف الراحل العظيم عن النضال ضد الظلم الإجتماعى والاستعمار الأمريكى والصهيونية ،مدافعا عن حق الشعب المصرى فى وطن حر وديموقراطي ، ودولة المواطنة والمساواة بين المصريين .وسيذكر التاريخ وبأحرف من نور للراحل العظيم دوره فى كشف وفضح الطابع الإرهابى لجماعة الإخوان ، وكان لنضاله السياسى وملاحقتهم قضائيآ تأثير هام فى التحضير لثوره ٣٠ يونيو التى أطاحت بحكم الاخوان وحبس رئيسهم بتهمة التجسس التى أثبتها وبالأدلة الراحل العظيم ، سوف نظل اوفياء لذكراك ياأستاذ أمير وللقضايا التى وهبت حياتك من أجلها..”