فى ورشة عمل للصحفيين والاعلاميين حول انتخابات “الشيوخ” ..”الوطنية للاعلام” تؤكد اهمية التزام الحيادية والمهنية خلال التغطية

أكد “عبد الصادق الشوربجي”،رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مجلس الشيوخ يدعم استقرار الحياة السياسية,ويتيح الفرصة أمام مختلف الأحزاب المصرية للوجود الفعلي على الساحة السياسية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر؛ مشددا على أهمية الالتزام بالحيادية والشفافية التامة، والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين خلال التغطية الاعلاميةلانتخابات مجلس الشيوخ ,وطالب بضرورة تمكين الصحفيين من الحصول على كل المعلومات من الدولة؛ للتأكد من صحتها لعدم نشر المعلومات المغلوطة,فضلا عن ضرورة توفير التدريب اللازم للصحفيين والإعلاميين حول أسس ومعايير تغطية الانتخابات بصورة مهنية، من خلال عقد دورات تدريبة، وتوفير البيئة اللازمة لعمل الصحفيين وتوافر كافة مستلزمات العمل الصحفي والاعلامي…

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها السبت الهيئات الإعلامية، الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، حول انتخابات مجلس الشيوخ. وأكد المستشار “لاشين إبراهيم “رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة التزام الإعلامي المكلف بتغطية الانتخابات بالمهنية,ومراعاة الحياد والموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان, وتصحيح الخطأ واستعمال عناوين معبرة وعدم تجهيل المصدر أو اقتطاع جمل من الأقوال وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب وعدم الانحياز وعدم نشر إعلانات مجانية وعدم استخدام الشعارات الدينية, كما أكد على عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة وعدم تهديد الوحدة الوطنية، وعدم تنفيذ أجندات خارجية، ومراعاة ضوابط استطلاعات الرأي والالتزام بالحيادية والشفافية.مشيرا الى أهمية دور الإعلام فى العملية الانتخابية،فالرسالة الإعلامية هي نشر الحقيقة لصناعة رأي عام حقيقي ومجتمع مثقف .

واشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الى أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة باجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل جائحة كورونا ومنها:سيتم تعقيم جميع لجان الاقتراع ثلاث مرات على مدار اليوم الواحد اثناء العملية الانتخابية مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع، وكذلك في اليوم الثاني,وسيتم فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين فى العملية الانتخابية ,اما بالنسبة لطوابير الناخبين فسيتم تكليف موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب، وموظفة في لجان السيدات, ووجود سيارة إسعاف وإلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المستشار “خالد عراق “، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن حوالى 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت هذه الانتخابات,لافتا الى أن دور الاعلام هو حث الناخبين على المشاركة فى الانتخابات والتأكيد على فكرة عدم الخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا خاصة وان الهيئة اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية لحماية الناخبين,ومنها زيادة عدد اللجان الفرعية الى نحو17 الف لجنة فرعية,كما قررت الهيئة إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية، بالالتزام بالاجراءات الوقاية ومنها ارتداء الكمامات الطيبة والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى خارج وداخل اللجان الفرعية.