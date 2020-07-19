“الرى”: تأهيل الترع في أغلب المحافظات في منتصف شهر أغسطس المقبل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، وكذلك موقف تنفيذ أساليب الري الحديث و موقف الإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الري الحديث بمحافظات: أسوان، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة و استغلال الجسور بعد أعمال التأهيل و تم مناقشة دور المركز القومي لبحوث المياه فى أعمال التقييم لوضع الترع الفرعية قبل و بعد التأهيل من حيث كميات المياه وحجم توفير وترشيد المياة و كيفية تحويل نظام الرى إلى تيار مستمر فى حال التحول إلى الرى الحديث.

ووجه أيضا الدكتور عبد العاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث، و استمع الدكتور عبد العاطي إلي عرض لما تم الموافقة الفنية وتم الإرتباط المالي له لتنفيذ أعمال تأهيل الترع حيث بلغت عدد العمليات المقترح تنفيذها حوالي 321 عملية.

وبحث الدكتور عبد العاطي الموعد المقترح لإنطلاق أعمال التأهيل والمنتظر أن تبدأ في أغلب المحافظات في منتصف شهر أغسطس نظرا لوجود المياه في أغلب الترع نتيجة لإطلاق تصرفات المياه اللازمة لري الزراعات الصيفية حاليا.

وطالب الدكتور عبد العاطي بضرورة أن يكون لكل عملية يتم تنفيذها ألبوم مصور يوضح حالة الترع قبل وبعد اعمال التأهيل مع إجراء تقييم للترعة قبل وبعد التأهيل يشمل عدد ايام العمالة للمياه بالترعة وكمية المياه التي يتم إطلاقها بالترعة وسرعة وصول المياه للنهايات والوفر في تكاليف أعمال التطهير للترعة .

وفي ضوء متابعة موقف التحول الى تطبيق أساليب الرى الحديث تم استعراض الموقف الحالى للتنفيذ و موقف الإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الرى الحديث فى اسوان و الإسكندرية و الشرقية و الفيوم و استعراض المساحات فى اسوان التى تم توجيهها الى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر لتمويلها للتحول إلى الرى الحديث فى اسوان و المساحات التى تم توجيهها الى البنك الاهلي المصرى لتمويلها من خلال قروض ميسرة و أيضا المناطق التى يتم توريد مستلزمات الرى الحديث و يقوم المزارعين التركيبات، وشدد الدكتور عبد العاطي بضرورة الربط ما بين أعمال التأهيل و الرى الحديث.

كذلك تم إستعراض موقف أنشطة قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وإستراتيجية القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية، حيث يتم حالياً تنفيذ أنشطة الخطة التدريبية للعام المالى 2020/2021 باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس ومنصة قطاع التدريب فى التعلم عن

بُعد(ON- Line)، كما تم تحديث وتطوير آلية التسجيل بالبرامج التدريبية وإختبارات التقييم خلال عقد البرامج وبعدها لتكون ON-Line بديلاً عن النماذج الورقية، وتم تطبيق منهجية التعلم عن بعد ON- Line فى فرع القطاع بإسنا وجارى تعميمها لباقى الأفرع.