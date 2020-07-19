لجنة برلمانية تعقد اجتماع بـ”فيديو كونفرانس” مع الحكومة

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم إجتماعا لبحث تفاصيل تطور ملف مصر الرقمية والإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، ويشارك فيها وزير الإتصالات عمرو طلعت عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وقال بدوي، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسله من اللقاءات للوقوف علي تفاصيل وتطورات خطة مصر للتحول الرقمي، حيث سيعقد غدا اجتماعاً بشأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علي أن يوضح خلاله الإجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمي، وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد علي المدفوعات الرقمية.

وشدد بدوي علي أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الايجابية علي المؤشرات الاقتصاد، حيث سيلعب دورا كبيراً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنية إلي البلاد من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلاً عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية إطلاق من مصر الرقمية خلال أسابيع بعد إطلاق المرحلة الأولي في يونيو2019 بنحو 20 أو 30 خدمة، مشيرا أنها بلغت 155 خدمة لأهالي محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير عبر تقنية فيديو كونفرانس، في أول اجتماع بين البرلمان والحكومة لمناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات في ظل التحول الرقمي.

وأضاف الوزير أنه سيتم اتاحة خدمات المتاحة لبورسعيد، في باقي المحافظات بالتنسيق مع كل الوزارات حتي أصبح المشروع جاهزا للإطلاق لتحمل 4 حزم من الخدمات بنحو 70خدمة على نفس نسق بورسعيد على دفعات متتالية وانشاء شبكة الياف ضوئية لـ 35الف مبني حكومي ضمانا لاستمرارية العمل بنجاح.

وبشأن التعاون بين وزارتي الصحة والاتصالات، قال الوزير: إن التعاون يجري على قدم وساق قبل أزمة كورونا، وتسارعت وتيرته بعد الجائحة، وتشاركنا قبل الجائحة في المرحلة الاولي عبر اطلاق المرحلة الاولي للتأمين الصحي ودور الاتصالات كان الميكنة والمنظومة ببورسعيد مستقرة وتعمل بشكل منتظم ونخطط لباقي اطلاقات المرحبة الأولي وننسق مع وزارة الصحة حتى تتنظم وتؤدي المزايا المرجوة للمواطنين.

وأضاف: تعاونا مع الصحة في مركز الاتصال الخاص بالخط الساخن في بداية انتشار الجائحة وكيفية الوقاية منها واعراضها، لافتا أنه تم التعاون في عدة مبادرات أخري في تقديم انترنت مجانا للفرق الطبية لمستشفيات العزل لدورهم الفعال المهم، وتعاونا في عدة برامج لإدارة الازمة، ومع شركات الاتصالات في توفير المغدان والاقنعة الطبية لممارسة عملهم، وكل ذلك كان هدفه دعم وزارة الصخة التي تقود الازمة وتوجيه التقدير والتحية للفرق الطبية والتعاون مستمر، وأكد أن هناك مشروع العلاج عن بعد لتقديم الخدمات الطبية في المناطق النائية”.

وبعد زوال الجائحة سأجدد زيارتي للإسماعيلية، وفيما يخص مكاتب البريد، كنا نراجع مع الهيئة خطة لنشر 150ماكينة صراف آلي بكل مكاتب البريد على مستوي الجمهورية قبل نهاية العام، وسيشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الصدد، ومستمرون في تطوير المكاتب بخطة مكثفة.

وخلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي ستشهد بعض مكاتب البريد تطويرا ملموسا وندرس زيادة عدد المكاتب وندرس تطبيق تجربة جديدة في المكاتب المتحركة خاصة في ايام الذروة المتعلقة بصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الاستحقاقات التي تتوجب توجع عدد كبير من المواطنين لرفع المعاناة عن أهلنا ، مؤكدا أنه سيتم توجيه الجهاز القومي للاتصالات بإجراء مسح شامل لمحافظة الفيوم وبيان كل الشركات المشغلة للمحمول لمعرفة مناطق الضعف والقوة، وسيتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للجهاز القوني لتنظيم الاتصالات وسيعرف كل مواطن افضل شبكة تقدم خدمة في مكان اقامته ويمكنه الانتقال لتلك الشبكة خلال 24ساعة.

وردًا على انتقاد أحد النواب لضعف الخدمة على الطريق الأقليمي، وعد وزير الاتصالات ببدء تقويتها الخدمة على الطريق الإقليمي، مشيرًا أنه يعتز بالتعاون المثمر الفعال بين لجنة الاتصالات فى مجلس النواب والوزارة.