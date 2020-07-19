اللواء محمد خلف الله وزيرًا للإنتاج الحربي

وافق مجلس النواب على التعديل الوزيري المحدود بتعين اللواء مهندس محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الجاري.

والقى الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم كتاب من رئيس عبدالفتاح السيسي بالتعديل الوزاري.

وشغل اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدا لوزير الدفاع، ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.