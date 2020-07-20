اليوم.. عودة 1140 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تعبر مطار الكويت الدولي 17 رحلات طيران تحمل علي متنها 3280 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، وباكستان، والهند، ولبنان، والأردن، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1140 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأثنين، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، والأقصر ، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأثنين الموافق 20 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1140 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران العربية – مصر، رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 260 عاملا ، والرحلة الثالثة علي النيل رقم 6888 قيام من مطار الكويت 14:00 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 155 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة قيام من الكويت 20:05 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.