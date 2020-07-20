القوي العاملة تزف بشرى للمعلمين العاملين في الكويت والعالقين في مصر

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، فى تقريره للوزير إلى أن مصدر تربوي طمأن أعضاء الهيئة التعليمية العالقين في مصر بأن حقوقهم الوظيفية محفوظة، وأنهم بمنأى عن إنهاء الخدمات إن لم يتمكّنوا من العودة قبل بدء الدراسة، مؤكداً أنه “ستتم تسوية أوضاعهم واحتساب إجازتهم بعذر مقبول، ولكن من غير راتب”.

وأوضح المصدر أن دوام أعضاء الهيئة التعليمية سيكون “أون لاين” في بيوتهم، ما لم يطرأ تغيير على خطة الوزارة تلزمهم بالدوام في المدارس، مشيراً إلى أن “الصورة غير واضحة حتى الآن، وتتطلّب نشرة تفصيلية من قِبل قطاع التعليم العام لآلية تطبيق التعليم عن بُعد في جميع المراحل”.