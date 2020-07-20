الحريري يتقدم بطلب لرئيس الحكومة لإنقاذ “المستودعات المصرية” ووقف قرارات ميناء الإسكندرية

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، بشأن شركة المستودعات المصرية العامة، والتدخل بشكل عاجل وسريع لمنع إغلاق وتدمير شركة المستودعات المصرية العامة وتشريد ما يقرب من 1500 أسرة بالكامل، وفي حالة الوصول لطريق مسدود لمنع قرارات هيئة ميناء الإسكندرية والتي تضر بشركة المستودعات، يجب البت والنظر في طلب العاملين بالشركة ومسئوليهم في نقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة إلى وزارة النقل كما كان حيث أن الشركة تعمل بقرارات الهيئة ووزارة النقل من الناحية الفنية والعملية، وبدلا من إنشاء الهيئة شركة جديدة واستقطاب عمالة جديدة وشراء معدات جديدة للهيئة وموجود بالفعل شركة رائدة في هذا المجال ومتوفر بها كل الخبرات والإمكانيات للقيام بذلك.

وقال الطلب إنه تم تأسيس الشركة بالمرسوم الصادر في 15/12 عام 1943 وكانت تقوم بأعمال التخزين والنقل وتقديم الخدمات داخل الموانئ مع شركة البوندد المصرية والشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب.

وفي عام 1963 وفقا للقرار الجمهوري 2110 لعام 1963 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية (هيئة ميناء الإسكندرية حاليا)، وفى عام 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 417 لعام 1965 الذي حدد الأصول التي تؤول إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية وهذه الأصول عبارة عن أصول شركة المستودعات المصرية العامة وشركة البوندد المصرية والشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب والذي أصبحوا كيان واحد تحت اسم شركة المستودعات المصرية العامة، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 3857 لعام 1965 أن تؤل شركة المستودعات المصرية العامة إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية (هيئة ميناء الاسكندرية حاليا).

ثم القرار رقم 18 لعام 1965 بقيام شركة المستودعات المصرية بإدارة المخازن والساحات التي الت إلى المؤسسة بموجب القرار المذكور وفى نفس القرار الت إلى شركة المستودعات المصرية المخازن والساحات التي خصصت لشركة المصرية العامة للتخزين والمواد القابلة للالتهاب وبالتالي اصبحت شركة المستودعات هي الوحيدة منذ ذلك التاريخ المنوطة بإدارة اصول الهيئة مادة رقم 1.2، ثم صدر القانون رقم 6 لعام 1968 بأنشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ثم صدر القرار الوزاري رقم 32 مكرر لعام 1974 والذى حدد العلاقة بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة المستودعات المصرية والذى اشار في مضمونة إلى القرارات السابق ذكرها والذى وضح فى المادة الاولى أن تتولى شركة المستودعات المصرية العامة إدارة المخازن والساحات والمستودعات التي الت إلى الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والذي حدد النسب المالية بين الشركة والهيئة،وفي عام 1993 تم نقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة الي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وكان له أثر سلبي علي شركة المستودعات المصرية العامة وتم نقل تبعية شركة المستودعات إلى وزارة قطاع الأعمال وأصبحت هيئة الميناء تتبع وزارة النقل وبالتالي اختلفت المصالح.

وفى عام 2004 قامت هيئة ميناء الإسكندرية بأعمال التطوير والذي نتج عنه هدم من المخازن التي كانت تديرها الشركة على وعد ردها مرة أخرى بعد التطوير وذلك لم يحدث مما كان له أثر كبير على انخفاض إيرادات الشركة، وفى عام 2007 قامت الهيئة في هذا الوقت برئاسة اللواء إبراهيم يوسف بضرب كافة اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية التي تربط وتحدد العلاقة بين الهيئة وشركة المستودعات عرض الحائط حيث قامت بإعطاء ترخيص تخزين لشركة أوشن إكسبريس بميناء الاسكندرية (قطاع خاص) لمدة 10 سنوات لبعض الأماكن التي كانت تحت إدارة شركة المستودعات مما كان له أكبر الأثر في خفض ايرادات شركة المستودعات المصرية العامة بمقدار 50% بما يعادل النصف تقريبًا، وكان هذا القرار معيب أيضا لعدم اتفاقه مع قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لعام 1998 وتم اعطاء الترخيص بالأمر المباشر، وفي عام 2017 لم يتم التجديد لشركة اوشن بعد التحقق من عدم اعطاء حقوق الدولة بصورة سليمة والتأثير علي عملية الدخول والخروج لبعض البضائع التي قد تضر بالأمن القومي.

وتعتبر شركة المستودعات المصرية العامة هي الشركة الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال هي الشركة الرائدة في مجال التخزين في جميع الموانئ على مستوى الجمهورية وهي المنوطة بإدارة أصول هيئة ميناء الإسكندرية وتحصيل مستحقاتها داخل ميناء الإسكندرية وهي الشركة الوطنية التي تعتبر عين ويد الدولة ضد أي فساد ينوي العبور داخل البلاد، وهناك أضرار ناتجة عن تصرفات وقرارات وسياسات هيئة ميناء الإسكندرية تجاه الشركة كالتالي؛

تقوم شركة المستودعات بتطوير مخازن ميناء الإسكندرية من دفاع مدني وحريق بإنشاء شبكة دفاع مدني وحريق بتكلفة 125 مليون جنيه من موازنتها الخاصة على الرغم من أن هذا المبلغ كان فى الأصل يجب أن يحمل على المالك للمخازن والساحات وليس على الشركة.

تقوم شركة المستودعات بدفع الضرائب العقارية عن المخازن والساحات المملوكة لهيئة الميناء وتقدر بمبلغ 10 مليون جنية عن الفترة السابقة.

تقوم الشركة بسداد الملايين من الجنيهات كرسم جعالة إلى مصلحة الجمارك وتتحملها الشركة نيابة عن الهيئة.

تم إنشاء جراح لتخزين السيارات من ميزانية هيئة الميناء وكان يوجد اتفاق شفوي بين الهيئة والشركة على أن تقوم الشركة بإدارة هذا الجراح بنسبة 10% للشركة على أساس أن الشركة تمتلك من الخبرات الفنية والبشرية لإدارة هذا المشروع إلا أن الشركة فوجئت بقرار الهيئة بعدم قيام الشركة بإدارة هذا المشروع الأمر الذى سوف يؤدي إلى خسائر مالية للشركة تقدر بمبلغ 70 مليون جنيه.

منذ حوالي 3 أشهر طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من شركة المستودعات أن يتم تعديل حصة الهيئة من الخدمات التخزينية بنسبة 50% إلى 60% باثر رجعى اعتبار من 01/08/2019 وعلى الرغم من أن هذا القرار أدى إلى خسائر مالية تقدر بـ40 مليون جنيه الا أن الشركة وافقت علية حفاظا على العلاقة بين شركة المستودعات وهيئة الميناء.

فؤجئت الشركة بقرار اخر وهو معاملة الحاويات الغير المنتظمة ( الـHQ ) بنفس أسعار الحاويات المنتظمة الامر الذى سوف يؤدى إلى خسائر مالية في العام بمبلغ وقدرة 100 مليون جنية مع العلم أن حصة الهيئة 60% والذي يعد مخاطر للقطاع الخاص مثل توكيل اوشن والتوكيلات الأخرى، وقرار اخر بمنعها من تحصيل الشيالة والفرز مما يؤدى إلى خسائر تقدر بـ24 مليون جنية وكيف هذا مع العلم أن الشركة تقوم بتأدية هذه الخدمة بالفعل وتتكلف معدات وعمالة وعلى الرغم من أن هيئة الميناء تحصل نسبة 70% من هذا الإيراد، وقرار ثالث وهو إلغاء إنابة شركة المستودعات المصرية بتحصيل المقابل المادي لقرار (السحب المباشر)46 تحت الشكة إلى هيئة ميناء الإسكندرية وإصدار كارتات الصرف بدل من الشركة الأمر الذى سوف يؤدى إلى خسائر للشركة تقدر بمبلغ 70 مليون جنية مع العلم أن حصة الهيئة 70%.