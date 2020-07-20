سعفان يتابع التحول الرقمي بالقوي العاملة بالاسكندرية

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان مع مديري مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات يوميا التقدم المحرز في الانتقال إلي التحول الرقمي، لخدمة المواطن المصرى والمجتمع ككل لتسهيل الخدمات المقدمة له، وإنجاز الأعمال الإدارية الحكومية بسهولة ويسر، فضلا عن البرامج التى تم إعدادها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط.

وفي هذا الإطار تلقي الوزير تقريرا من ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بقيامه بزيارة هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة بالعامرية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التحول الرقمي الذي من المتوقع أن ينتهي العمل به خلال الأيام القليلة القادمة بجميع المكاتب والإدارات التابعة للمديرية لتصبح الإسكندرية أولى المحافظات التي تعمل بهذه المنظومة بنسبة ١٠٠٪.

ورافقه في الزيارة صبحي جرجس وكيل المديرية ، ومحمد كمال مدير مركز المعلومات والمسؤول عن إدارة منظومة التحول الرقمي بالمديرية، وكان في استقبالهم أسامة أبو المجد رئيس قطاع هيئة الاستثمار .

وأكد مدير المديرية خلال لقائه بالعاملين بمكاتب المنطقة الحرة ضرورة الانضباط في العمل وحسن التعامل مع الجمهور وتقديم خدمة لائقة لهم والتيسير عليهم.