طاقة البرلمان: توصيل الغاز الطبيعى لاكثر من 5 ملايين وحدة وفر 8 مليارات جنيه

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها التام لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بقطاع البترول والتعدين وتكليفه للحكومة بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وخطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات والتوسع في الاستخدام المنزلي وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

وقال النائب طلعت السويدى إن مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحدات السكنية للمواطنين سواء فى المدن أو القرى أو مشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى كان له أثره الكبير فى نجاح الدولة فى تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الأسر المصرية من الغاز الطبيعي بمنازلهم كخدمة حضارية، يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز مما ادى الى القضاء نهائيا على ازمة أسطوانات الوتاجاز خلال الـ6 سنوات الماضية.

ووجه النائب طلعت السويدى تحية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لنجاحه فى تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمبادرة التقسيط الميسر والتي تضمنت قسطا شهريا 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل مؤكدا نجاح الدولة فى توصيل الغاز لحوالى 5.1 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات، وهو انجاز تاريخى لم يتحقق من قبل ليصل عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز اليها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر الى 11.3 مليون وحدة سكنية وطالب النائب طلعت السويدى باستمرار خطة قطاع البترول فى التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية خاصة أن استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز حيث تم توفير حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.

وأشاد النائب طلعت السويدى بتوصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 328 مصنع وأنه من المتوقع طبقا لمعلومات وزارة البترول أن يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية، فى كافة محافظات مصر خلال العام المالى 2020/2021 ليصل عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى اليها أكثر من 6 مليون وحدة.