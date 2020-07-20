عودة حركة القطارات بالخط الثاني للمترة إلى طبيعتها بالاتجاهين شبرا الخيمة – المنيب .

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الثاني فى الاتجاهين شبرا الخيمة – المنيب وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن تعطل أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثاني وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم اصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها مع الدفع بعدد قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الثاني وذلك لإمتصاص أى زحام ناتج عن العطل ،مؤكداً أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال مفاجئة قد تحدث .