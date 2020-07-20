اتصالات البرلمان تستعرض إجراءات ومساعي الدولة للتحول الرقمي

عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماع برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل مساعي الدولة نحو التحول الرقمي بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الاجتماع على أهمية الاتصالات كأساس للتطبيقات التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطن وقطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم ولتحقيق توجهاتح الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد، مؤكدا على دور الاتصالات في دعم القطاعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.

واستعرض الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وإجراءات تيسير فتح محفظة الكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات.

ولفت لإتاحة تسجيل المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول مجانا مما أدى الى زيادة عدد المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة جديدة خلا ل شهرين وإلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيه وما فوقها، والتنسيق مع الشركات لإطلاق عرض 30 ضعف شحن الرصيد الكترونيا والموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون عند الشحن الكترونيا و زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه الة 30 ألف جنيه وإتاحة خدمات السحب والايداع باستخدام ماكينات الصراف الألي مجانا.

كما شملت التحركات بحسب المهندس الجمل إدراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل منحة العمالة المؤقتة ونفقة المطلقات.

وأكد خلال الاجتماع على دور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين وحقهم في الحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية والاهتمام بمستخدمي خدمات الاتصالات.

واستعراض خلال الاجتماع المؤشرات وأرقام مشتركي خدمات الاتصالات المختلفة من خدمات التليفون المحمول95.7 مليون مشترك وخدمات التليفون الأرضي 9.1 مليون مشترك وخدمات الانترنت الأرضي ADSL 7.24 مليون مشترك، وخدمات الانترنت عبر المحمول Mobile Internet 42 مليون مشترك، كما تضمن العرض عدد محطات تغطية توافقية للمحمول التي بلغت 26107 محطة توافقية بزيادة قدرها 2407 محطة توافقية خلال العام الأخير.

وعرض “الجمل” دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى دعم نشر خدمات الاتصالات في جميع انحاء الجمهورية سواء الطرق الجديدة والمناطق الحدودية المدن والمناطق العمرانية الجديدة، من خلال صندوق الخدمة الشاملة حيث تم إنفاق نصف مليار جنيه لتغطية عدد 36 طريق قومي- استراتيجي بالإضافة الى 11 منطقة غير ذي عائد اقتصادي، كما تم تخصيص 1.75 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتغطية عدد 60 موقع ما بين منطقة وطريق خلال الفترة القادمة.

وقال خلال الاجتماع تلقى الجهاز عدد 52038 شكوى وقام الجهاز بحل 97% منها خلال الربع الأول من العام 2020، كما تلقى الجهاز عدد 41007 شكوى وقام بحل 97% منها خلال الربع الثاني من العام 2020، كما قل متوسط وقت حل شكوى الانترنت بعد التصعيد للجهاز من 4.8 يوم في الربع الأول الى 3.5 يوم في الربع الثاني، قل متوسط وقت حل شكوى الهاتف المحمول بعد التصعيد للجهاز من 3.1 يوم في الربع الأول الى 2.3 يوم في الربع الثاني.

وأكد خلال الاجتماع على رد مبالغ قدرها مليون جنيه الى المستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قبل الجهاز، وقرر الجهاز ربط الموافقة على العروض الترويجية المقدمة من الشركات بمستوى جودة الخدمات حيث يأتي هذا القرار في إطار المنافسة الحرة بين الشركات.

وعرض رئيس الجهاز جهود الجهاز والشركات في دعم جهود الدولة والقطاعات المختلفة لمكافحة فيروس كورونا، وأشاد بالدور المجتمعي لشركات الاتصالات في مواجهة وباء كورونا.