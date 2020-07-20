انطلاق الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات ٨ اغسطس

تنطلق فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا يوم ٨ أغسطس المقبل، وتستمر حتى ٢٢ من الشهر ذاته، على ان تقام “أون لاين” طبقا للإجراءات الإحترازية المتبعه والمعلنه خلال الفترة الحاليه.

وتقام الدورة بمناسبة ذكري إحتفالات ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا)، وذلك في المسابقات الرياضية الآتية:

الجملة الرياضية .. الأسرة الرياضية النشيطة .. البرنامج الرياضي التخصصي .. الثقافة الرياضية .. الكاراتية (كاتا) عن بعد .. الألعاب الإلكترونية .. الشطرنج .. الرماية بالليزر .. السلاح.

وتقام هذه المنافسات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الأتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة.