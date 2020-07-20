نائب وزير التعليم: زيادة مصروفات المدارس لن تزيد عن 7%.. واقتراح الثانوية العامة بنظام التابلت العام المقبل

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم سيعرض مقترحا على مجلس الوزراء أن تكون الثانوية العامة، العام الدراسي المقبل بنظام التابلت والأونلاين لاين ومازال ذلك محل نقاش.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتا أنه سيتم الحرص أن تكون عدد الساعات الدراسية محسوبة اجمالا لتتفق مع الساعات العالمية مشددا أنه يتم الاعتماد على التعليم المدمج.

وبشأن تخفيض مصروفات المدارس الخاصة أكد حجازي، أنها لن تقل حيث أن المدارس تقدم خدمات تعليمية وذلك في إطار القانون وفي الوقت نفسه أشار أن الزيادة السنوية لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم الابلاغ فورا لاتخاذ الاجراءات الواجبة.

وفيما يخص الأطفال في المدارس وخاصة مراحل التمهيدي، أكد أن أي طفل عُمره 5 سنوات تم إلزام المديريات بأن تقبله في المدارس وهناك خطاب رسمي موجه لكل المديريات بذلك، وأعلن أن أكثر المديريات التي بها مشاكل في هذا الصدد هي القاهرة الدقهلية الغربية والقليوبية، مشيرا أن التقديم للتمهيدي والابتدائي يتم أونلاين وفيما يخص طلبات فوق الكثافة فهي للمدارس الخاصة فقط.

وأكد نائب الوزير أن في بداية أول أسبوعين للدراسة سيكونوا لدراسة نهاية ما لم يتم دراسته في نهاية مارس حيث أن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك لمن يدخلون تأهيلا لمن يدخلوا كليات الطب والهندسة.

وبشأن على الشكاوى الواردة في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة أكد “حجازي” أن القطعة الواردة به موجودة في مراجع أجنبية تم اختزالها وفقا لتقرير أصدره مركز الامتحانات التابع للوزارة والأسئلة في كتاب “سينيور” غير مرخص وتم تحويله للمصنفات، موضحًا أن هذا الكتاب لم يأت للتربية والتعليم، فكل الكتب المرخصة لابد أن نعرف تخص من، أن القطعة من المراجع الأجنبية وليس من كتاب خارجي، ولو كان فيه مشكلة كنت سأصعدها، فأنا أتحمل أمانة في رقبتي والنتائج مطمئنة، وفيما يخص شعبة الرياضة نجد شكاوي بالظلم دائما، فكل مادة مخصص لها اوقات محددة في الامتحانات فالورقة الامتحانية واحدة، وما يجب يقال إن يكون الامتحان منضبط وليس المطالبة بزيادة وقت الامتحان.

وعن حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة أكد “حجازي” أنه سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتيجة نعرض كل حالات الغش، مشيرا أن الأمر سيصبح أكثر صرامة بعد تمرير قانون الإخلال بأعمال الامتحانات.

وفيما يخص امتحانات المدارس الدولية وانتشار الغش في امتحاناتها قال: كيف لنا أن نتحمل مسئوليته وهو قادم من الخارج، فنحن في وزارة التعليم نهاية طرفية، وفيما يخض امتحان “السات” طالبنا أن يأتي في شرنقة ولا يتم فتحه، وعن مواجهة حالات الغش في اثناء الامتحان، أكد أنه لابد ان يكون لدي حرز لكي يتم تحويل الغشاشين للنيابة.

وعن مطالبات النواب بأن يكون الموقع الرسمي للوزارة متضمنا لأهم الأهداف المرجوة قال: إن هذا الطلب مهم جدا ويجب ان يكون موجودا، وأشار أيضا إلى أهمية الدور الاجتماعي للمدرسة فهي لا تقدم علم فقط او معرفة فهي تنشئة اجتماعية وتربوية أيضًا؛ وتابع: أنا مؤمن بالدوى الاجتماعي للمدرسة والمنزل معا.

واستطرد: الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبح لديها منصة للتدريب، حيث أن العدد الرسمي للمعلمين المتدربين 320الف معلم منهم 215 ألف اجتازوا التدريب ويمكن اعادة التدريب لهم مرة أخري، وهناك الف سؤال في بنك الأسئلة وتم تصميم المنصة بجهود الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وفي رده على مطالبات النواب بحل مشكلة الـ36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي، أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافاة الحصة للتربويين الغير معينين بـ 20 جنيه بدلا من 4 جنيهات وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات والوزارة تبحث التطبيق لحل مشكلة الـ36 ألف معلم.