وزيرة الصحة : تعديلات “المهن الطبية” ضرورية والأطباء قدموا أرواح في التصدي لـ”كورونا”

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة السكان والسكان التحية للأطقم الطبية مشيدة بالدور الذي يقوم به أفراد الأطقم الطبية، ومشددة على ضرورة إصدار مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

وقالت وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة ومناقشة إعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون: إن تعديل القانون يأتي في وقت مهم، حيث أن الأطقم الطبية قدموا أرواح بسبب التصدي للجائحة الكبيرة والتي أثرت على أرواح العاملين بالقطاع الصحي.

وبشأن الاقتراح المقدم من النائب إيهاب منصور حول تعديل المادة الأولى من القانون، قالت وزيرة الصحة: يمكن أن نُعدل المادة الأولى في وقت لاحق بعد التوافق عليها من كافة الأطراف بالتوافق مع وزير المالية والعاملين بالمهن الطبية.

وبدأ البرلمان التصويت نداءا بالاسم على مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.. ويتضمن القانون إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.