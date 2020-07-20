السيطرة علي حريق بشارع التوفيقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من اخماد الحريق الذى نشب بمخزن قطع غيار سيارات بـ 15 شارع سوق التوفيقية بحي الازبكية دون إصابات أووفيات. كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغُا بنشوب حريق أعلي عقار مكون من أرضي و7ادوار وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارت اطفاء و2 خزان وسيارة سلم للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين او وفيات . وقد قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .