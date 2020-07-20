عبدالعال: جلسة سرية بعد ربع ساعة وممنوع الخروج من القاعة وغلق الهاتف المحمول

أعلن د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المنعقدة قبل دقائق لمدة ربع ساعة، على أن تعقد جلسة سرية بعد ذلك، وذلك لنظر موضوع هام.

وطالب رئيس المجلس بإخلاء القاعة تمامًا من جميع الحاضرين فيها عدا النواب والوزراء الحاضرين والأمين العام. دون حضور أفراد من حرس المجلس، أو العاملين بالتلفزيون، على أن يتولي الأمين العام الإشراف على الجلسة

وطالب رئيس المجلس النواب بالالتزام وإغلاق التليفون المحمول أثناء الجلسة، والحفاظ على سرية الجلسة، وغلق أبواب القاعة وعدم السماح للخروج منها أثناء انعقاد الجلسة، أو إفشاء ما جرى في الجلسة.

وقرأ رئيس المجلس للنواب نص المادة 281 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على: ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.

مادة 282: لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه

وكان السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قال في تصريحات سابقة إن الدستور في المادة (152) يشير إلى أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل القوات في مهام قتالية إلا بموافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية في المادة (130) قالت إن الجلسة يجب أن تكون سرية؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.

وقال إن جلسة التي ستنعقد بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ستكون سرية بطبيعة الحال، طبقًا للائحة الداخلية، وأننا لا يمكن أن نخترق الدستور ولن نعلن الحرب ولا ترسل قوات إلى مهام قتالية دون الرجوع إلى مجلس النواب، وقبل الدخول إلى الجلسة العامة يعقد اجتماع بين رئيس المجلس والوكيلين والأمين العام لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.