“خارجية النواب” البحريني ترحب بالمقترح المصري بشأن الحل السياسي المستدام في ليبيا.

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس اللجنة على التأييد التام للموقف الواضح الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري في الجلسة المنعقدة اليوم حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر، ودعوة جميع الاطراف الليبية للتوصل الى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا، من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار، مؤكدة دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

وبينت اللجنة في بيان لها ان ما تقوم به جمهورية مصر العربية من جهود و إجراءات لحماية أمنها واستقرارها الوطني من أي تجاوز سافر هو حق أصيل ومشروع، مشددة على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للتصدي لأي محاولات تمس بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأعربت اللجنة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي والعربي، ومبينة أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات المتخذة بهذا الشأن، معتبرة أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وليس من امن البحرين فقط.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الدول العربية أصبحت في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بسبب التدخلات السافرة من ايران و تركيا في شأنها الداخلي، ناهيك عن دورهم الواضح في دعم المليشيات والمنظمات الإرهابية للقيام بأعمال تخريب وفوضى تؤثر و تضر بمصالح وامن واستقرار المنطقة ككل وتساهم في السيطرة على مقدراتها، داعية حكومات و برلمانات و شعوب الدول العربية جميعا الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه افة الارهاب المقيتة والقضاء عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت من وسائل وامكانيات.

وأعربت اللجنة عن تأكيدها إلى ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق، وترسيخ الأمن والاستقرار في دولة ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.