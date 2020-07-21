حزب التجمع يدعم قرار مجلس النواب بتفويض القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة الميليشيات الإرهابية والاعتداءات التركية على الأراضي الليبية

صريح متحدث رسمي في حزب التجمع بما يلي :”حزب التجمع يدعم قرار البرلمان المصري بتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية الي ليبيا، لمواجهة الميليشيات الإرهابية والاعتداءات التركية على الأراضي الليبية و التي تهدف إلي تقسيم الأراضي الليبية وسرقة مواردها.

و الموقف المصري بالإضافة لحماية امننا القومي ،فهو يستند على قرارات دوليه وأممية تسمح لمصر بالتدخل لكن مصر لم تكن لتتدخل دون طلب البرلمان الليبي وقادة القبائل الليبية .

وقد سبق لحزب التجمع أن حذر من مخاطر الحشد التركي للإرهابيين على الأراضي الليبية، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الدولة المصرية التي تقاوم الإرهاب والدول الداعمة له منذ ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، ويشدد حزب التجمع في اللحظة الراهنة علي أهمية الاصطفاف الشعبي الي جانب الدولة وقواتنا المسلحة

وتحيا مصر وشعبها العظيم

الاعلام المركزي

٢١/٧/٢٠٢٠”