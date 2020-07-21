النقابة العامة للغزل والنسيج:نؤيد موافقة البرلمان على تفويض القوات المسلحة لحماية الأمن القومي ومواجهة ميليشيات العثماني

تؤكد النقابة العامة للغزل والنسيج على تأييدها لقرار مجلس النواب الصادر أمس الإثنين ،بإجماع اراء النواب الحاضرين على موافقته على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات..

صرح بذلك اليوم عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة ،مؤكدا على إن القيادة المصرية لم تدخر جهدا في تحقيق حقن الدماء وإرساء الاستقرار الليبي حماية للأشقاء وحفاظًا على سيادة بلد عربي شقيق، بينما واصل حفنة من الخونة فتح المجال لميليشيات ومرتزقة التركي”أردوغان” مفرطين في حرمة وسيادة أرضهم لاحتلال سافر.

وأضاف أن الأمن القومي الليبي إمتداد للأمن القومي المصري ولن يتوانى أقوى الجيوش العربية والأفريقية في حفظ استقرار وسلامة البلاد بقيادة رئيسًا جسور، فلينتظر المغتصبين المحتلين ميليشيات العثماني ردعًا مبين وضربة قاسمة، مؤكدًا أن مصر لم تقدم للحرب بينما لتحقيق الأمن والحماية وإرساء السلام والأستقرار، ولكن حينما يكتب القتال فإننا له قادرون .

ودعا “إبراهيم” عمال مصر إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ،وتقديم كل أشكل الدعم والمؤاذرة ،وكذلك الإستمرار في العمل والإنتاج .