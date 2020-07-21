“عبد العاطي” يبحث ونظيرة السيراليوني العلاقات الثنائية في مجال الموارد المائية و الدعم الفني المتبادل بين البلدين

إلتقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السيد فيليب لانسانا وزير الموارد المائية لدولة سيراليون وبحضور السيد ماهر المهدي سفير مصر لدي دولة سيراليون وبعض الخبراء الفنيين من الجانبين.

تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مجال الموارد المائية و الدعم الفني المتبادل بين البلدين حيث أشار الوزير السيراليوني الى الحاجة لتقديم الدعم لصيانة شبكات المياه لتقليل الفواقد المائية والي إنشاء قسم للموارد المائية في الجامعة .

وأعرب الدكتور عبد العاطي علي حرص الجانب المصري على تقديم الدعم في مجال بناء القدرات بالبدء بتناول الموضوعات المطروحة علي ان يتم التدريب عن بُعد كخطوة أولى في ظل الظروف الحالية ثم يتم التدريب بالمركز التدريب الاقليمي التابع للوزارة وأشار عبد العاطي الى إمكانية المساعدة في إنشاء وتأسيس قسم الموارد المائية عن طريق إيفاد اساتذة من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة او من خلال اساتذة الجامعات.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير السيراليوني عن إمتنانه للجانب المصري علي تقديم الدعم الفني والتعاون المشترك والمستمر بين البلدين في كافة المجالات وثمن الدكتور عبد العاطي هذا التعاون والذي يعبر عن عمق العلاقات بين الأشقاء الأفارقه .