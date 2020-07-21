” الاذاعات الموجهه” تحتقل بـذكرى 68 لـ ” ثورة يوليو”.

تحتفل شبكة الإذاعات الموجهة بجميع شبكاتها العاملة بالذكري الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليوعام 1952 ، بداية من التعريف بالمناسبة علي هواء المحطات المختلفة ، بعد غدا “الخميس” من خلال فقرات الربط ، حيث تذاع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة ، يعقبها حديث خاص مدته 5 ق باللغات المختلفة بالشبكة عن انجازات الثورة ، ثم حلقة خاصة من برنامج حول الاحداث 10 ق باللغة العربية تتضمن حوار مع اللواء أحمد يوسف عبد النبي، مستشار بكلية القادة والأركان، حول تاثير الثورة في حركات التحرر من الاستعمار واستقلال الدول الافريقية واهم انجازات الثورة ، وكذلك حلقة خاصة من برنامج صور من بلدي 15 ق تتضمن حوار مع الاديب دكتور سمير غريب عن كتابة عن اغاني ثورة 1952 وبرامج منوعات تتفق مع المناسبة في المحطات المختلفة ، ثم حلقة خاصة من كل من البرامج التالية ، مسئول يقول 10 ق باللغة العبرية يستعرض كلمة السيد الرئيس للشعب بهذه المناسبة و الثقافة في مصر 10 ق باللغة العبرية يستعرض الانشطة التي تقيمها وزارة الثقافة بهذه المناسبة وسهرة سينمائية 20 ق يتناول قصة فيلم رد قلبي من انتاج عام 1957 ويتضمن مسامع

، ثم لمحات مصرية 5 ق بالإنجليزية والروسية ومصر اليوم 5 ق بالعربية والألبانية

وذاكرة الايام 10 ق ، والمجلة الثقافية 10 ق بالعربية والاندونيسية.