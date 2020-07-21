خبير بالشأن الافريقى: القمة المصغرة حول سد النهضة اليوم لا تلبي الحد الأدنى من الطموحات المصرية.. والسودان تصدر بيانا

وضع استاذ العلوم السياسية والخبير بالشأن الافريقى ،دكتور ” حمدى عبدالرحمن” ، عدد من الملاحظات على القمة الأفريقية المصغرة التى عقدت اليوم بين رؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقى عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى برئاسة سيريل رامافوزا وبمشاركة رئيس الوزراء السودانى ونظيره الاثيوبى ، وقد حدد ابرز هذه الملاحظات عقب اعلان اديس لبابا رسميا اكتمال الملء الاول، فى انه اصبح من الواضح أن أثيوبيا بحسب بيان رئيس وزرائها أتمت مرحلة الملء لهذه السنة بإرادتها المنفردة ، بالاضافة الى ان اتفاق الدول الثلاثة على استمرار المفاوضات حول المسائل الفنية حتى يتم التوصل لاتفاق شامل، ووفقا لبيان رئيس الوزراء ورد ذكر أباي وهو الاسم الأمهري للنيل الأزرق ولعله يتسق مع الحملة الأثيوبية التي دشنتها اعلاميا باسم النيل من أجل أثيوبيا، مشددا انه على الرغم من محدودية تأثير الملء في السنة الأولى على دولتي المصب فإن القرار الأحادي دون التنسيق مع كل من السودان ومصر يمثل سابقة خطيرة ويهدم قاعدة الإخطار المسبق التي تبنى عليها حقوق مصر التاريخية، موضحا ان استمرار التأكيد الأثيوبي على أن المفاوضات تتعلق بالملء الأول والتشغيل السنوي وحصرها في الجانب الفني لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المصرية.

فى سياق متصل، أوضح وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس في تصريح صحفي أن القمة خاطبها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومن ثم استمعت إلى تقرير من خبراء الاتحاد الافريقي الذين شاركوا في جولة المفاوضات السابقة كمراقبين متضمنا الجوانب القانونية بالتركيز على المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق وذلك لارتباطها بالجانب الفني والقانوني، مبيناً أن حجة إثيوبيا تركز على أن اتفاقية سد النهضة تحجم أي تنمية مستقبلية في النيل الازرق، مضيفاً أن الخبراء أمنوا على مقترح السودان لتجاوز هذه النقطة، موضحاً أن المقترح يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخرى بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه بالإضافة لإعلام دول أسفل النهر (السودان، ومصر) بالمشاريع المستقبلية.

وأكد وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، فى بيان صادر اليوم عقب انتهاء القمة، أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل، موضحاً أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح يكون قد تم فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق فيما يخص الملء الأول وتشغيل السد، وقال أن الاجتماع عقد في جو إيجابي أمن فيه الجميع على الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيراً إلى أن القمة أمنت على مواصلة النقاش والتفاوض في الفترة القادمة من أجل تقريب وجهات النظر في النقاط المتبقية والنقطة الرئيسية مبيناً في هذا الصدد أن التوصل إلى حل النقطة الرئيسية يسهل التوصل إلى اتفاق في بقية النقاط.

وأكد ياسر عباس أن وجهات نظر المراقبين والاتحاد الأفريقي أمنت على أن مقترح السودان يمكن أن يصلح مادة للتفاوض خاصة وأن إثيوبيا وعدت بدراسة المقترح، وفي رده على أسئلة الصحفيين قال وزير الري أن رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك أبلغ القمة باعتراض السودان على الاجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا فيما يلي قرار إثيوبيا بملء الخزان.