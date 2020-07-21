الإعلان عن مشروعات كبيرة لمواجهة أزمة سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن بلاده تسعى لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه في ظل أزمة المياه وسد النهضة. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر2” اليوم الثلاثاء، أن “نهر النيل يمثل 97% من الموارد المائية وإنه في ظل تحديات المياه وسد النهضة الإثيوبي، تسعى الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه من خلال المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي وتوفير قطع موفرة للاستخدامات المنزلية لتوفير ما يتراوح ما بين 40 و45% من المياه المستخدمة من قبل المواطنين في المنازل”.

وأشار إلى أن وزير الري محمد عبد العاطي استعرض خلال اجتماعه مع عاصم الجزار وزير الإسكان، الخطة التفصيلية للتوسع في محطات تحلية المياه في إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037. وأضاف السباعي، أن الاستراتيجية القومية للمياه تستهدف توفير الاحتياجات المائية من خلال ترشيد المياه والتوسع في محطات تحلية مياه البحر للاعتماد عليها كمورد مهم للمياه خاصة في المحافظات الساحلية