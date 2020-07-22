جمال عبد الناصر حضور دائم رغم الغياب

يمر غدا الخميس العيد الثمانية والستون لقيام ثورة يوليو1952، والتي أطاحت بالنظام الملكي وأخر ملوكه فاروق فؤاد من قبل ضباط الجيش المصري .

تصدرت شعارات العدالة والمساواة مبادىء ثورة يوليو، لتكفل الحماية الاجتماعية للفقراء وتنحاز للطبقات الدنيا وتوفر لها الحد الأدنى من سبل العيش.

قوبلت ثورة يوليو باستجابة شعبية عارمة وتحولت إلى ثورة شاملة عبر مجموعة من الإجراءات بدأت بالإصلاح الزراعى ثم التخلص من النظام الملكى وإعلان الجمهورية، وصولاً إلى معاهدة الجلاء وكسر احتكار السلاح حتى وصلنا إلى قرار الرئيس عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس والصمود أمام العدوان الثلاثى حتى خرجت مصر منتصرة واستردت قناتها، وبذلك اكتملت كل معالم ثورة 23 يوليو 1952 وهو ما تجلى واضحًا فى الفترة من عام 1956 حتى نهاية حرب أكتوبر 1973

ثورة يوليو هي الحدث الذي يعتبره الكثيرين بداية ثورة اجتماعية واقتصادية وثقافية في مصر، وإنهاء فترة صعبة في حياة المصريين ودول العالم الثالث وخلق حالة حراك اجتماعي بين الطبقات ومازالت حتى الآن شعارات يوليو في العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني والاعتماد على النفس، ومكافحة الاستعمار والتحالفات الاستعمارية .