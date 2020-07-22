يعود للمجلس عبر القائمة..أحمد شعبان :اتعهد بالالتزام بالخط الحزبي ومواصلة الكفاح

بدأ المهندس أحمد شعبان مرشح حزب التجمع لمجلس الشيوخ بالقائمة الوطنية حياته في العمل السياسي عضو مجلس محلي سنة 2005 ثم عضو مجلس شوري سابق عام 2007 والي جانب عمله بالمجلس قاد نضال العمال داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ،والتي شغل منصب مديرها العام بمحافظة الإسكندرية ، من أجل حصول 100 ألف عامل حقهم في العلاوات الدورية المتوقفة بعد أن تم تحويل هيئة مياه الشرب إلي شركة قابضة وذلك عن الفترة من 2004 وحتي 2009 بأثر رجعي بنسبة 7% .

شارك أحمد شعبان مرشح حزب التجمع لمجلس الشيوخ بالقائمة المطلقة في العمل العام والحياة السياسية قبل عودة الأحزاب من خلال منبر اليسار ، ثم التحق بحزب التجمع عند تأسيسه في عام 1986 ، تدرج في العمل الحزبي حتي شغل أمين محافظة الإسكندرية وعضو مكتب السياسي.

فهو يحلم بتطبيق العدالة الاجتماعية التي يؤمن بها والتي تمثل أهم مبدأ في برنامج حزب التجمع الذي ينتمي إليه منذ تفتحت ينابعه السياسية والفكرية.

وهو صاحب رحلة كفاح طويلة كان التمرد والإصرار هو سلاحه لرفع مستواه التعليمي فلم يقنع بأن يكون من ذوي المؤهلات المتوسطة لكنه واصل مسيرته التعليمية في الالتحاق بجامعة الزقازيق ثم هندسة القاهرة قسم تشييد وبناء ليحصل علي المركز الخامس علي دفعته وينال درجة البكالوريوس في الهندسة.

ويتعهد شعبان ان يظل ملتزما بخط حزب التجمع السياسي الذي يحبه ويؤمن به والذي كان ان يفقد حياته دفاعا عن هذه المبادئ عندما تعرض للتهديد علي يد جماعة الاخوان الارهابية علي أثر مشاركته في معارضته سياسات الجماعة خلال سنة حكم مرسي بعد ثورة يناير حيث تلقي عدة تهديدات مباشرة من ميلشيات الاخوان التي توعدته ان يكون من ضمن أول 100 شخصية سيتم إعدامها متهمينه بأنه من مثيري الفتن ضد مرسي وجماعته.

يقول شعبان : إن عودة مجلس الشيوخ إلي الحياة السياسية سوف يكون لها أثر علي نشاط الحياة السياسية في مصر لما يمثله من تنوع لجميع التيارات لطرح رؤها وتعميق فكرها وتوصيل صوتها ليكون مسموعا.

مؤكدا أن هذا ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تشهد الولاية الثانية له في الحكم تنمية سياسية حقيقية .

معتبرا قرار عودة مجلس الشيوخ بأنه أولي خطوات الإصلاح السياسي في مصر .

واصفا مجلس الشيوخ بأنه بيت الخبرة ومجلس الحكماء المصري حيث يمثل مكتبا فنيا لكل الكفاءات المصرية في كل المجالات من طب وزراعة وقانون علي مختلف تياراتهم الفكرية والتكنولوجية والأكاديمية.

مشيرا الي ان مجلس الشيوخ يناط به مراجعة ودراسة القوانين ومدي مطابقتها لنصوص الدستور حتي لا يتم الطعن عليها حيث يتم دراسة بيئة القانون وبيان أثره علي المجتمع والفئات المستهدفة منه وتهذيب القوانين قبل عرضها علي البرلمان أيضا تقديم المقترحات لبعض اللجان والأفكار المدروسة فنيا .

ووصف شعبان مجلس الشيوخ بأنه نافذة سياسية للأكاديميين وأصحاب الرأي والفكر والتيارات لترجمة رؤها علي أرض الواقع ومناقشتها بشكل جدي بطريقة مسموعة من كل الأطراف المؤيدة والمعارضة والدولة.

وأثني شعبان علي تنوع القوائم المطروحة لانتخابات الشيوخ ويري فيها تحالفا قويا لضمان تمثيل كل التيارات حتي التي غابت عن المشهد الفترة الماضية خاصة في ظل الأخطار التي تحيط بمصر حاليا مبينا أن ما يحدث حاليا من حراك سيعيد التدقيق لصالح بناء الدولة بعد حالة الفوضي التي شهدتها مصر بعد يناير ومازلنا نعالج في أثارها حتي الان.