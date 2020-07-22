بعد اختيارها لخوض انتخابات الشيوخ..”فريدة النقاش” :أدعو القوى السياسية لتقديم برامج للعبور للمستقبل

“لقد راجت فى شعارات الحكومة وأجهزة الاعلام خلال السنوات الماضية تلك التأكيدات الواثقة الملحة على صورة الأمن والأمان التى يتمتع بها المواطنون فى بلادنا,وزاد الحديث فى الأوانة الاخيرة عن الحقوق الفريدة التى يتمتع بها الانسان المصرى حيث الواحة الديمقراطية فى مواجهة الارهاب الشمولى الذى يسود الاقطار العربية الاخرى .. وبات الحديث عن اغلاق المعتقلات ووقف التعذيب للمسجونين السياسيين نغمة دائمة تحدث عليها تنويعات يومية على ألسنة المسئولين ,بل أصبح بعض هؤلاء المسئولين يعايرنا نحن المثقفين التقدميين باغلاق المعتقلات ووقف المحاكمات الاستثنائية علما بأنها لم تتوقف ,إن تجربتى الخاصة المحدودة للغاية منذ عام 1972 تقول غير ذلك على طول الخط ..افتقدت اسرتى الصغيرة منذ ذلك التاريخ اى احساس بالأمن والأمان…هكذا جسدت الكاتبة اليسارية الكبيرة”فريدة النقاش”ذات القلم المعارض فى رواية “السجن الوطن” صورة القمع السياسى والديكتاتورية فى المجتمع وتصور قصص من الصمود والبطولة عاشتها هى وزوجها واطفالها حيث تم اعتقالهما أكثر من مرة فى عهد السادات ومعهما عدد من القيادات السياسية والنقابية والعمالية والطلابية.

..انها الكاتبة الصحفية والمعارضة اليسارية “فريدة النقاش”حصلت على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1962 ,وعملت في عدة مؤسسات إعلامية مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط وجريدتي الجمهورية والأخبار , كما أنها عضو مؤسس لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي فقد شاركت فى تأسيس الحزب عام 1976، مع خالد محى الدين وصلاح عيسى ورفعت السعيد وزوجها حسين عبد الرازق وأختها الكاتبة أمينة النقاش,وساهمت فى تأسيس جريدة الأهالى قبل ما يزيد عن 40 سنة .. كما تولت رئاسة تحرير جريدة الأهالى فى الفترة من 2007، وخاضت الجريدة فى عهدها معارك صحفية متواصلة ضد الفساد والاستبداد والاستغلال والاحتكار، ولاتزال تكتب عمودها الثابت فى الجريدة بعنوان “قضية للمناقشة”

واختارها الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وتعليقا على هذا الاختيار أكدت فريدة النقاش أن الحزب هو الذى رشحها لخوض هذه الانتخابات مشيرة الى أن ترشيحها جاء احتراما لتاريخها الطويل كعضو مؤسس للحزب منذ عام 1976.

وأكدت فريدة النقاش أن الحزب حصل على 3 مقاعد في قائمة تحالف مستقبل وطن التي يخوض بها انتخابات مجلس الشيوخ ,لافتة الى انها ستخوض الانتخابات عن محافظة القاهرة.

وتقول “النقاش”:إن مجلس الشيوخ فى تصورى مجلس استشارى ليس من صلاحيته أن يشرع قرارات ملزمة ,فهو يكاد يكون اشبه بمجلس حكماء يجمع تحت قبته ابرز الشخصيات ,والهدف منه يتمثل فى زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء،وفى اعتقادها أنه بمرور الوقت ممكن أن يتحول هذا المجلس الى منصات تنويرية ,وتقديم رؤى جديدة ووجهات نظر مختلفة ليست فقط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن للثقافة العامة.

وحول أوضاع البلاد بعد ازاحة حكم الاخوان منذ 7 سنوات أكدت “النقاش”اننا مازلنا نعيش مرحلة انتقالية حتى الآن,ودعت كل القوى السياسية أن تقدم الرؤى والبرامج من أجل العبور للمستقبل.