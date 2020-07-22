عمرو عزت حجاج مرشح تنسيقية الشباب عن التجمع

عمرو عزت حجاج، مرشح تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، بالقائمة الوطنية “من أجل مصر” قائمة دائرة “قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد” عمرو من مواليد مايو 1983، حاصل علي ليسانس أداب قسم تاريخ جامعة القاهرة ، ودبلوم خاص في الدراسات الإفريقية من كلية الدراسات الافريقية جامعة القاهرة، ومقررات ماجيستير في الدراسات الافريقية، وشارك في العديد من منديات الشباب الوطنية ، وفي منتدي شباب العالم ، والقي كلمة امام السيد رئيس الجمهورية خلال منتدي شباب العالم الثاني حول افريقيا 2063 ونشر العديد من الابحاث اهمها ” الهوية المصرية التحديات والتجليات “، الجماعات المتطرفة في الوطن العربي ” ، ” العلاقات المصرية السودانية ، وافريقيا بين معوقات التنمية والمقومات القارية ” ، “جماعة بوكو حرام ” ، ” ازمة التطرف المحاكم الاسلامية في الصومال” ، “العلاقات بين الكنيسة الارثوذكسية المصرية والكنيسة الاثيوبية” والعديد من المقالات حول تاريخ جماعات الاسلام السياسي في مصر وجماعة الاخوان المسلمين ، وحزبيا، هو عضو اتحاد الشباب التقدمي شغل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد خلال المؤتمر العام السابع للحزب، ويشغل منصب امين تثقيف الاتحاد حاليا من المؤتمر العام الثامن ، وله خبرة في العمل الجماهيري، حيث خاض تجربة الانتخابات عن دائرة بولاق الدكرور في انتخابات مجلس النواب عام 2015 .