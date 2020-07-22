مرشح التجمع فردي بالشرقية..منصور عبدالغني: مشاكل وهموم الناس محفورة في ذاكرتي

اختار الكاتب الصحفي منصور عبد الغني، رئيس تحرير جريدة الأهالي، الترشح على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ في مسقط رأسه محافظة الشرقية.

“منصور” أحد أبناء قرية سنجها، مركز كفر صقر، ورغم عمله الصحفي الذي يحتم عليه التواجد في القاهرة، غير أنه منذ عمله لم ينقطع لحظة واحدة عن قريته وأهله، كان يخطف الوقت للتواصل مع أهل القرية في الأفراح والأحزان، ومشاكل المحافظة التي لم تغب عنه خلال الخمسة وعشرين عاماً الماضية.

تولى منصور عبدالغني العديد من المناصب قبل عمله بالصحافة، حيث تولى منصب رئيس لفرع الإعلام والعلاقات العامة لقيادة إحدى المناطق المركزية العسكرية، وتدرج في عمله الصحفي حتى وصل إلى منصب رئيس تحرير جريدة الأهالي.

“منصور” شارك في العديد من الفاعليات المهمة من خلال عمله، حيث شارك في مفاوضات المياه في إطار مبادرة دول حوض النيل في الفترة من 2000 إلى 2010، كما تخصص في الشئون العسكرية والاستراتيجية والمياه والطاقة، وساهم في إعادة بناء الدولة وتقوية مؤسساتها من خلال الأبحاث والتحقيقات والمقالات الصحفية، ودعا إلى استقلال القرار المصري وتحرير الإرادة المصرية.

يرصد “منصور” مشاكل الشرقية التي لم تغب عنه طوال 25 عاما، منها مياه الشرب والصرف الصحي ومشاكل الفلاحين وهمومهم، والمشاكل الصحية في المحافظات وخاصة العلاج والغسيل الكلوي .

ويطالب بإعادة تخطيط مدينة الزقازيق وإقامة مشروعات قومية لتوفير فرص عمل للشباب.

ولم تغب مشاكل وهموم المرأة عن منصور عبدالغني، ويطالب بتمكين المرأة في محافظة الشرقية.

“منصور” يرى أن الشرقية محافظة كبيرة غنية بمواردها لكنها تحتاج إلى فكر جديد وشبابها، مؤكداً أنه بالصبر وعزيمة الشباب ستتغير المحافظة إلى الأفضل .يذكر أن منصور عبدالغني مرشح حزب التجمع على المقعد الفردي، رمز المفتاح.