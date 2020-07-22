عقب مطالبهم بتحسين أوضاعهم المالية.. “قطاع الأعمال” تستجيب لمطالب عمال شركات النقل التابعة و٢٠٠٠ جنيه حد أدنى للأجر

فى اول تعقيب لها، على ما أثاره بعض العاملين بشركات نقل الركاب الثلاث (شرق الدلتا للنقل والسياحة – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة) التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك للمطالبة بصرف “مكافأة ميزانية” بإجمالى 12 شهرًا من الأجر الأساسي تحت حساب السنة المالية الجديدة على مدار العام المالى 2020/2021.

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر ترتب عليه توقف العمل ببعض الخطوط فى هذه الشركات، وهو ما يعطل مصالح المواطنين، خاصة فى ظل انحسار حظر التجوال وبدء الإجازات الصيفية والرسمية، التى يترتب عليها زيادة استخدام المواطنين لخدمات نقل الركاب بين المحافظات المختلفة.

وتابع البيان، أن وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابع لها الشركات الثلاث، تؤكد أن العاملين بالشركات الثلاث قد حصلوا على إجمالى أجور نقدية و عينية و مكافآت بلغ مجموعها 424 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2018، و487 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019، علمًا بأن صافى ربح الشركات الثلاث قد بلغ 11.69 مليون جنيه فى 2017/2018، و17.29 مليون جنيه فى 2018/2019.

ومن جهة أخرى، فإن إيرادات التشغيل للشركات الثلاث قد تراجعت خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2020 بحوالى 60% بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19″، مما تسبب فى تحولها للخسائر.

أضاف البيان، أنه ضوء حرص الدولة على ضمان المستحقات الأساسية للعاملين على الرغم مما تعانيه الشركات من آثار سلبية لجائحة كورونا على أوضاعها المالية بسبب تراجع إيراداتها، وفى سبيل دعم قدرات الشركات على مواجهة التزاماتها تجاه العاملين ومتطلبات التشغيل، فقد صدرت توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتقديم كل الدعم للشركات لتوفير السيولة للازمة لمواجهة التزاماتها تجاه العاملين في ظل ما تحققه الشركات من خسائر والتى قد تزايدت حدتها بسبب ظروف الجائحة.

وقد تضمن التوجيه صرف الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% مما كان يحصل عليه العاملون من بند الإثابة والحوافز، كما أنه حرصاً على عدم الإضرار بالأوضاع المالية للعاملين، فقد تضمن التوجيه أيضًا على ألا يقل اجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 2000 جنيه لحين انتهاء الأزمة الحالية.

وأختتم بيان الوزارة، بالتوجيه للشركة القابضة للنقل البحري والبري بصرف للعاملين خلال شهر يوليو الجاري، نصف شهر من الأجر الأساسى (مضافًا اليه العلاوات) كمنحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى جانب الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز التي كان يحصل العاملون عليها قبل الجائحة.

وكان العاملون، بـ٣ شركات، وهم شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، وكذلك شركة الصعيد للنقل والسياحة، والتابعين للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد نظموا وقفات احتجاجية بمقر إدارت الشركات، وبالفروع التابعة بالمحافظات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

وقال أحد العاملين بشركة شرق الدلتا لـ”الأهالي، أن عمال الـ3 شركات والذى يتخطى عددهم 10 الآف عامل، متضررين من عدم قيام وزارة قطاع الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن عدم صرف أية مزايا أخرى، من زيادات سنوية أو منح، قائلا إن شامل راتب العامل بالشركة بجميع المزايا الإضافي لا يتخطى 1400 جنيه، ومن تخطى 20 عام خدمة، شامل راتبه 2500 جنيه فقط، مؤكدا أن العمال يريدون أن يخاطبوا وفقا للقانون 47 وليس قانون شركات قطاع الأعمال رقم “203”، لسنة 1991.

وكانت اللجان النقابية بالشركات الثلاث، قد عقدت اجتماع مشترك، لبحث مطالب العاملين، وتم إصدار بيان مناشدين فيه جميع المسئولين بالنظر لأحوال العمال وتخفيف معاناتهم.