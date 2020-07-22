“مايا مرسي” : تربية الأبناء منذ الصغر على احترام المرأة وتقدير دورها ينشئ جيل يؤمن بالمساواة وبحقوق المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي أمس في اللقاء الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان ” التصدي لقضية التحرش الجنسي مابين رفع الوعي ووضع السياسات ” بمشاركة السيد فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسى أن هناك إرادة سياسية حقيقية في مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لحماية حقوق المرأة والفتاة في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر بذلت العديد من الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص ، فهناك إطار عام قوي تعمل عليه الحكومة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة المرأة في الحياة العامة والخاصة وفقاً للمادة 11 من الدستور المصرى التى تنص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها.

واشارت انه على المستوى التشريعي يوجد العديد من القوانين التى تعمل على حماية المرأة ومنها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض ، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها ، لافتة أيضاً الى تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، ومشيرة الى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،بشأن التنمر. واضافت أن مصر لديها 21 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن ما تشهده مصر حالياً هو جرس إنذار للمجتمع لبذل جهد أكبر للتصدي لقضية التحرش والاعتداء الجنسي، مشيرة الى ان التحرش الجنسي يعد آفه عالمية تعاني منها العديد من الدول حول العالم ، مؤكدة أن المجلس يقف بكل قوة بجانب جميع السيدات والفتيات ويعمل بكل عزم من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بتعريفهن بجميع المعلومات و بالجهات الرسمية التى يمكنهن اللجوء إليها لتقديم بلاغات رسمية في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف المختلفة ،كما يعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للضحايا ومساعدتهن في الإبلاغ عما تعرضن له .

مشيرة أيضاً الى وجود إلتزام قوي من جانب النائب العام في هذا الإطار ، معربه عن شكرها وتقديرها العميق للجهود والتحركات السريعة التى قام بها النائب العام في القضية التى أثيرت مؤخراً على موقع التواصل الإجتماعي الانستجرام .

واوضحت رئيسة المجلس أن جميع الفتيات قويات بالفطرة ولكن نظرة المجتمع الخاطئة للأدوار التى يمكن للمرأة القيام بها تعمل على اضعافهن داخلياً وتدفعهن الى التخلي عن الكثير من حقوقهن واحلامهن ، وعلينا عبء كبير في الوقت الحالي في تغيير هذه النظرة الضيقة لأدوار المرأة ، مشددة على أن تربية الأبناء منذ الصغر على احترام المرأة وتقدير دورها عليه عامل كبير في تنشئة جيل يؤمن بالمساواة وبحقوق المرأة فهو أمر لا يرتبط بالمستوى التعليمي للأفراد ولكن بالتنشئة ، مشيرة أنه يمكن أن نضع جميع القوانين التى تحمي المرأة ولكن لابد من التأكيد أولا على تربية اطفالنا على احترام المرأة وتقديرها منذ الصغر .

ودعت الدكتورة مايا مرسي المرأة ان تثق بنفسها وبقدراتها ، ،فقد استطاعت المرأة بكفائتها وجدارتها من كسر الحواجز الزجاجية ، والوصول للعديد من المواقع القيادية.

وأكدت على الدور الكبير الذي يلعبه الفن في التاثير على سلوك الأفراد واتجاهاتهم ، لافته الى اهميه أن يعي كتاب الدراما والأغاني والاعلاميين مدى خطورة و تأثير كل كلمة أو جمله في أغنية أو في الدراما على أطفالنا وشبابنا وعلى تشكيل فكرهم وتفاعلهم مع قضايا المجتمع .

و من جانبه أشاد السيد فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس لمساعدة الفتيات والسيدات وحماية حقوقهن ، مشيراً الى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لديها سياسات وقواعد صارمة فيما يتعلق بحماية وصون حقوق الأفراد داخل الجامعه ، مع وجود ادوات قوية لتطبيق هذه السياسات و التأكد من الإلتزام بها ، بالإضافة الى ما تعمل عليه الجامعة من رفع الوعي وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والتأكد من معرفتهم بسياسة الجامعة والقوانين التى تحافظ وتصون حقوق الأفراد داخلها ، مشيراً الى أن المساواة بين الجنسين من بين هذه الحقوق التى يتم تعليمها للطلاب وتدريبهم عليها.

وأشاد بوحدات مكافحة التحرش الجنسي في الجامعات المصرية مشيراً أنها تجربه متميزة نعمل على الإستفادة منها داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد أن المرأة المصرية حققت الكثير على مر العصور فمنهن ملكات حكمن مصر ولابد أن تفخرن بذلك ، داعياً الفتيات أن يثقن في انفسهن وما يمكنهن تحقيقه .

وأكد أن الدراما لها تأثير كبير على أفراد المجتمع خاصة في مصر ، و يمكن الإستفادة منها في رفع وعي الأفراد في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم في جميع المجالات