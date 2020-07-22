وزيرا الري والنقل يبحثان اخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين في مجالات الطرق والكباري والملاحة النهرية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور رئيسي هيئتي ميناء الإسكندرية والمساحة والقيادات التنفيذية من الوزارتين وذلك لمناقشة اخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والموانئ البحرية

بحث الجانبان التنسيق المشترك فيما يتعلق بمشروع تطوير وتوسيع ميناء الإسكندرية والإجراءات المطلوب تنفيذها في هذا الشأن بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري وتم التوجيه بالعمل على سرعة الإنتهاء من هذه الاجراءات للبدء في الاستفادة من الاراضي المخصصة لتطوير وتوسعة الميناء بما يؤثر ايجابيا على حركة تداول الصادر والوارد للبضائع والشاحنات في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير (3) بتطوير وتوسعة الميناء الذي يعتبر اكبر الموانئ المصرية في حركة الصادرات والواردات التجارية .

كما ناقش الجانبان التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الري فيما يتعلق بمشروعات الطرق التى تتم على جانبي الترع والرياحات والممرات المائية وافرع النيل والتطهير الآمن للمجاري المائية بما لايؤثر على كفاءة جسور تلك المجاري بما عليها من كثافات مرورية وكذلك التنسيق المتبادل بشأن تكريك المجري الملاحي لنهر النيل خاصة مع الإهتمام التي توليه الحكومة المصرية لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على الطرق حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الوزارتين ليكون تنفيذ مخططات هيئة الطرق والكباري ووزارة الري جنبا الي جنب وكذلك المشروعات النهرية والبرية على ان تعقد هذه اللجنة اجتماعا اسبوعيا لمتابعة تلك المشروعات .