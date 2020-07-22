تنسيق مصرى اردنى فىً محال السياحه

في ضوء حرصه علي التواصل مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول العربية والاجنبية المصدرة للسياحة الي مصر، أجري الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار اتصالا هاتفيا مع مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار الاردنية حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وخلال الاتصال استعرض الوزيران الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتبعها البلدان منذ إستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

كما تم مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به العالم وتداعيات ازمة فيروس كورونا علي كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي، بالإضافة الي مناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال السياحة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني علي أن مصر ترحب بالسائحين الأردنيين في بلدهم الثاني مصر.

كما اشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية علي عمق العلاقات بين مصر والأردن حيث انها علاقات تضرب بجذورها في التاريخ منذ القدم، مؤكدة علي أهمية التنسيق والتعاون في المجال السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران علي التنسيق بين فرق العمل علي المستوي الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال السياحة.

تجدر الإشارة الي أن الدكتور خالد العناني اجري العديد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من وزراء السياحة خلال الفترة الماضية بحث خلالها التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية الوافدة اليها ومن بينهم وزراء سياحة افارقة وعرب ومن ألمانيا، أسبانيا، اليونان،البانيا، قبرص، بيلاروسيا.

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