شبكة الاذاعات الثقافية تحتفل بذكرى ثورة يوليو ..اليوم

تحتفل الشبكة الثقافية ، والتى تتضمن” البرنامج الأوروبي – البرنامج الثقافي – البرنامج الموسيقي “، بذكري ثورة 23 يوليو ، من خلال برامج وفقرات متنوعة ، بداية من البرنامج الأوروبي : حيث استعراض الصباح فقرة تبرز المكاسب التي حققتها ثورة يوليو للوطن والمواطن ومنها دروس وغير السد العالي الذي يعد من اهم مكاسب ثورة يوليو وكذلك نهضة مصر ، ثم فترة مفتوحة تتناول الابعاد الثقافية والفنية والاجتماعية لثورة يوليو وانجازاتها في النهوض بالثقافة والفن والمجتمع ، ويليها فترة مفتوحة اخرى تتناول اوجه بين التضامن بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .

اما البرنامج الفرنسي، يشمل استعراض الصباح من الساعة 9.15 وحتي الساعة 10 والحديث عن ثورة 23 يوليو وإرساء مبدا العدالة الثقافية حيث تم إرسال دعائم البنية التحتيه للمؤسسات الثقافية والتى تعمل اثراء الحياة الثقافية والفنية الي يومنا هذا او وصلت للثقافة بمفهومها الواسع الي قلب الشارع المصري والعربي واسترجعت مصر بهاءها ورونقها الثقافي ، والبرنامج الإنجليزي ، عالم المعرفة الساعة 16 -17 إعداد وتقديم د. عمرو مبروك استضافة د هدي عبد الناصر والأستاذ عبد الحكيم عبد الناصر، والبرنامج الألماني ، يشمل حلقة خاصة من برنامج مايطلبة المستمعون عن ثورة 23 يوليو والخلفية التاريخية لها وتأثيراتها علي تاريخ ومستقبل مصر حتي الوقت الراهن تقديم رشا فراج ، اما البرنامج الإيطالي ، سيتم اذاعة فترة مفتوحة من الساعة 13.15 الي الساعة 13.45 فترة مفتوحة تتحدث عن ثورة يوليو وعن الضباط الاحرار واتحادهم مع الشعب ضد الطغاه وفقرة عن الرئيس جمال عبد الناصر، اعداد وتقديم وفاء ابراهيم ، والبرنامج الارمني اليوم” الاربعاء” يقدم برنامج مصر هذا الاسبوع الاحتفالات والندوات بمناسبة 23 يوليو .