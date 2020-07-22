حزب التجمع يشارك في انتخابات “الشيوخ” بأربعة مرشحين

كتب عبدالوهاب خضر:

يشارك حزب التجمع في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، بأربعة مرشحين، ثلاثة منهم على القائمة الوطنية “من أجل مصر”، وهم:الكاتبة الصحفية فريدة النقاش”عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا، والمهندس أحمد شعبان،عن قائمة غرب الدلتا،وعمرو عزت حجاج،عن قائمة الجيزة والصعيد،وعلى المقعد الفردي يترشح الزميل الكاتب الصحفي منصور عبدالغني رئيس تحرير جريدة الأهالي عن دائرة محافظة الشرقية.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن القضاء الإداري وفقًا لاختصاصه ينظر طعون المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ، بعد غلق باب الطعون أمس الثلاثاء على أن يتم الفصل فيها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو، وذلك تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، يوم الأحد 26 يوليو،و تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأحد 26 يوليو، على أن يكون أخر موعد للتنازل الثلاثاء 28 يوليو، وتنشر في الصحف السبت 8 أغسطس من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة،وان تصويت المصريين بالخارج يكون يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس

وكان قد انعقد مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي ، شارك فيه ١١حزبا من الأحزاب المصرية وتم الإعلان عن القائمة الوطنية من أجل مصر التي تضمنت

أحزاب مستقبل وطن والتجمع والوفد وحماة الوطن والشعب الجمهوري والمؤتمر والحركة الوطنية ومصر الحديثة والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والحرية المصري..وعلق رئيس حزب التجمع على “القائمة” بقوله بأن الاهم في اللحظة الحالية التي تمر بها مصر هو الاصطفاف الوطني والحفاظ علي سلامة الوطن و سلامة ارضيه، وإدراك ان التحديات هي ما تجمعنا في هذه القائمة الانتخابية ، وان مهمتنا مساعدة الدولة علي استكمال بناء مؤسساتها وان لا نخضع لأي تدخل خارجي او ابتزاز داخلي أي أن كانت الزريعة أو السبب سواء كان ذا طابع طائفي أو عرقي او حقوقي.